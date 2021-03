El antes y después de Gaby Espino: las claves de su nuevo look

La actriz venezolana Gaby Espino presume siempre de su belleza natural y ante cualquier cambio de look deja a más de uno sin palabras. Desde muy joven demostró que su rutina de cuidado depende de ser lo más natural posible.

"Yo soy clásica, en mi vida real, pero trabajo en televisión desde muy chiquita, entonces me tocó usar mucho maquillaje (...) Desde muy temprano empecé a usar cremas y a hidratarme la piel, a pesar de que soy clásica, soy bien femenina y me gusta mucho la belleza", asegura Gaby.

"Mi mamá (fue) la primera persona a la que veía todo el tiempo cuidándose y arreglándose (...) Ha sido mi guía, pero definitivamente me di cuenta de que si uno está triste, amargado, no te ves bonita porque la belleza viene de adentro, mientras estás pleno y haciendo lo que te gusta esa belleza se multiplica", esa fue su confesión hace pocos días.

Cabe destacar que más allá de sus constantes cambios de look, Gaby Espino es una de las artistas más talentosas y bellas de todo el continente. Debido a su trabajo siempre supo conectar con el público. Hace muy pocas horas la actriz posteó desde su cuenta de Instagram un consejo sobre el cuidado de la piel, para que no se expongan al sol y bronceen su piel naturalmente.

Ahora se la puede ver rubia. Hace pocos días la actriz se puso en manos de los mejores profesionales del sector de belleza y le dijo adiós al cabello oscuro de Paulina y el resultado lo presumió a través de las redes sociales.

Desde su nombramiento como embajadora de una prestigiosa marca de belleza siempre comparte claves de sus looks y trucos para lucir espléndida después de los 40. Hoy Gaby Espino –a través de un nuevo comercial en televisión nacional – compartió un selecto resumen de cuáles son las claves de moda y belleza.

El antes y después de Gaby Espino

La actriz venezolana siempre comparte su experiencia de la importancia de la imagen y cómo la vitamina C de Alta Potencia hizo maravillas en su piel. Es bella por dentro y por fuera porque no solo pone atención a su cara, también lo hace con su físico.

En estos días se mostró con un gran cambio de look que la tiene muy feliz. Gracias al tiempo que pasó en su casa debido a la pandemia, la actriz encontró varias horas para dedicarse a sí misma.

“Los resultados me hacen sentir más ligera porque bajé de peso. Sentirme así me hace querer hacer ejercicio, montar en bicicleta con mis hijos... y no es que antes no lo hiciera, pero sí me sentía pesada”, comentó al respecto.

Su gran secreto lo comparte desde su web personal y a través de las redes sociales. Sin embargo, lo último que ya mostró es que se pasó al lado de las rubias. Este nuevo cambio de look tiene un motivo: interpretar al nuevo personaje con el que regresará a las telenovelas.

Aunque aún no puede dar muchos detalles del proyecto en cuestión, reveló muy graciosa y cómoda su nuevo pelo rubio: “No me dejan decir nada. Pero lo que sí puedo decir es que comienzo un nuevo proyecto”.