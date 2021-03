Así de bien está Lenny Kravitz a sus 56 años

Lenny Kravitz sigue siendo uno de los exponentes del rock y del blues, y parece que el tiempo no ha pasado para él. Pero no solo a nivel artístico sino físicamente: a sus 56 años publicó una foto en las redes sociales en la que se lo ve con rastas y los abdominales marcados.

No es la primera vez que el cantante ostenta su cuerpo. En esta oportunidad, compartió una imagen en Instagram con pantalones deportivos, descalzo e intentando abrir un coco. Por su publicación, al parecer esta escena tuvo lugar a las "1.23 PM" y fue tomada por una mujer llamada Karen Gault.

La publicación acumuló más de 430.000 likes y fue comentada miles de veces al punto que se convirtió tendencia en Twitter. La supermodelo Noami Campbell le comentó "Señor ten piedad. Bendiciones" al querer indicar lo bendecido que fue Lenny Kravitz con su estado físico.

El artista es muy activo en las redes, principalmente en Instagram donde tiene más de 3 millones de seguidores y ya publicó mas de 1.500 fotos. La mayoría de sus fotografías están relacionados a su trabajo y cada tanto comparte fotografías de su niñez

¿Quién es Lenny Kravitz?

Su nombre real es Leonard Albert y nació el 26 de mayo de 1964 en Nueva York, Estados Unidos, precisamente en el barrio de Manhattan. Sus padres eran fanáticos del jazz y del blues, y lo apoyaron cuando decidió introducirse en el mundo de la música, hasta que en la adolescencia descubrió su pasión por el rock.

En sus inicios, adoptó sin éxito el apodo "Romeo Blue", dada su admiración por el cantante Prince, tiempo más tarde buscó inspiración en los grandes roqueros de la historia como Led Zeppelin, Queen, Jimi Hendrix, Stevie Wonder, Kiss, entre otros, y a partir de ahí su carrera despegó.

En 1991 llegó su mayor éxito con la canción "It Ain't Over 'til It's Over" alcanzando el número 2 en el Billboard Hot 100, hasta que en 1993 compuso "Are You Gonna Go My Way", la canción que lo lanzó a la fama.

Película con Jennifer Lopez

Hace pocas semanas trascendió que Lenny Kravitz y Jennifer Lopez protagonizarán una comedia romántica de acción llamada "Shotgun Weddin" ("Casamiento a la fuerza"). La trama narra como Grace (JLo) y Tom (Josh Duhamel) deben reunir a sus respectivas familias para celebrar su boda, pero la pareja no pasa por su mejor momento.

De forma totalmente inesperada la vida de todos se ve puesta en peligro al ser el grupo tomado como rehén; a partir de este detonante Grace y Tom deberán salvar no sólo su relación sino también la de sus seres queridos. Kravitz por su parte dará vida al ex novio de Grace, Sean, quién será el tercero en discordia en este triángulo amoroso.