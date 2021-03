Evaluna Montaner al rojo vivo con un look que promete marcar tendencia

Evaluna Montaner volvió a llamar la atención de las redes sociales con dos nuevas fotografías compartidas en las últimas horas. La artista venezolana sigue disfrutando del éxito de su más reciente canción “Machu Picchu”, la cual realizó en conjunto con su esposo Camilo, y que ya cuenta con más de 24 millones de reproducciones en la plataforma YouTube.

Esta semana Camilo participó de una entrevista para el programa ‘El Hormiguero’ de Antena 3 en España donde le reveló algunos detalles de su intimidad al conductor Pablo Motos. Uno de los detalles más llamativos fue el curioso acuerdo que tiene con su esposa: En un videoclip yo sólo puedo besar a mi mujer... Pero mi esposa si se da besitos en novelas con otros chicos. Me hago el superado" indicó el oriundo de Medellín. "Es parte del oficio de ella. Yo me sentiría raro que le escriba una canción a ella y la modelo fuese otra persona. Y para mí mi esposa es lo máximo" añadió el intérprete de “Tu Tu”.

Durante la entrevista Camilo recordó emocionado como fue la situación en la que pidió la mano de Evaluna: “Le pedí matrimonio a los dos días de llegar de España en un viaje en el que estaba con Dani Martín escribiendo en Zahara de los Atunes. Por la mañana escribía con Dani y por la noche preparaba la pedida de mano”.

¡EXCLUSIVA! @CamiloMusica nos canta en directo una canción dedicada a su madre #CamiloEH pic.twitter.com/0atZASoNic — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 8, 2021

Otro momento culmine de la entrevista fue cuando el yerno de Ricardo Montaner sacó a la luz que conflictos tiene con su mujer: "Tengo un problema con ella... Lo único en que chocamos en nuestra vida es que yo en la distancia me desconecto y no la aviso cuando salgo de casa, cuando llegué... Se me olvida y a ella le duele. Me costó entender lo de la constancia a distancia".

En las últimas horas, Evaluna Montaner compartió dos fotografías en su cuenta oficial de Instagram que deslumbraron a gran parte de sus millones de seguidores. En una de ellas se puede ver la protagonista de “Club 57” con un osado look que promete volverse tendencia esta próxima temporada de primavera en el hemisferio norte.