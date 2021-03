Julio Iglesias y Willie Nelson: descubre los secretos de este dúo polémico

Este acontecimiento extraño sucedió en el año 1984. Verdaderamente fue un dúo polémico entre el ultra bronceado y galán Julio Iglesias con el cantante country eterno y hippie Willie Nelson.

Foto: Discogs

Todo comenzó así: “Estando una vez en Londres escuche una hermosa voz en la radio. Le pregunté a mi esposa si sabía quién era y me respondió que se trataba de Julio Iglesias, el cantante español, uno de los artistas más populares del mundo”, según las declaraciones de Nelson.

Cabe recordar que Willie Nelson desde aquel entonces era un apabullante hombre sobre el escenario que recién empezaba a cantar. Era como un enviado de otra galaxia en plena década de los sesenta. Con un estilo muy particular que recorrió carreteras, tocó en locales atestados de hippies, vivió el renacer del folk y hasta llegó a conocer a los más grandes.

Julio Iglesias y Willie Nelson: un dúo "sorpresivo" y ovacionado por el público

“Todo marcha con normalidad hasta que un hombre tremendamente moreno, sonriente, vestido con un impecable esmoquin, entra por el lado contrario del que está el cantante country” fue textual lo que recuerda Nelson.

“To all the girls I once caressed / And may I say, I've held the best” sonaba y el delirio del momento era cada vez mayor. Nelson se encontraba de pie al punto de parecer una estatua cuando ve que aparece Julio Iglesias sonriendo y mirando al techo. Fue así que se le aproximó inclinándose para darle la mano, aunque a simple vista su gesto pareció ser otro como si le estuviese dando la bendición.

Todo esto sucedía mientras Julio Iglesias lo miraba a Nelson sin parar de sonreír. Allí es cuando suena la canción “The winds of change continued blowing / And they just carried me away” y cantan los dos a coro mientras que no paran de llover los aplausos del público presente.

Este dúo polémico (o más bien sorpresivo), provocó un éxtasis absoluto de todo sus fans. Es posible que esta increíble colaboración haya sido una estrategia exclusiva de parte de la compañía de Iglesias para entrar definitivamente en el mercado americano.

No caben dudas de que lo consiguió porque al poco tiempo la canción apareció en el álbum de Julio Iglesias 1100 Bel Air Place hasta alcanzar el puesto número 5 en la Billboard Hot 100 estadounidense como también el primer puesto en el canadiense RPM.

Un extraño acontecimiento que quedó en la memoria de todos los fans de ambos, que dio mucho que hablar y que cada tanto vale la pena revivirlo.