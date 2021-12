Jennifer Lopez y Ben Affleck se acercan al año de relación

Hace 17 años, Jennifer Lopez y Ben Affleck rompieron su compromiso por la intensa presión mediática que no les daba lugar para la privacidad. Luego cada uno siguió con su vida, muy separados el uno del otro, pero a fines del 2020 sorprendieron a todos los fanáticos cuando se difundieron fotos suyas besándose.

Los actores se conocieron en 2002 durante el rodaje de la película "Gigi", en la que ambos fueron protagonistas y, como Jennifer Lopez aún estaba casada con su segundo marido, Cris Judd, se convirtieron en buenos amigos. Al año siguiente se separó y no dudó en ir en busca de su colega, de quien tuvo un flechazo instantáneo cuando lo conoció.

Al poco tiempo la relación se hizo pública y se convirtieron en una "superpareja" de la cultura popular, al punto que se los empezó a llamar "Bennifer", un término que más tarde se introdujo en los diccionarios urbanos. Los actores causaban furor a donde se dirigían y siempre eran las estrellas de las alfombras rojas.

Fuente: Cordon Press.

Su amor fue breve, pero intenso y Ben Affleck le propuso matrimonio a Jennifer Lopez con un increíble anillo de diamantes valorado en dos millones y medio de dólares. Pero la constante presión de los medios y una supuesta infidelidad de parte del actor hizo que todo se terminara, y en 2004 anunciaron su separación.

"Ella se quedó destrozada después de su ruptura, aunque en ese momento sintió que no tenía otra opción que cancelar su compromiso. Estaban en momentos muy diferentes. Jennifer estaba lista para sentar la cabeza y tener hijos, pero Ben no quería renunciar a su vida de soltero. Al final, se cansó de esperar, a pesar de que romper con él le rompió el corazón", dijo una fuente cercana a la cantante.

La vida después de "Bennifer" y su reconciliación

En julio de 2004, Jennifer Lopez se casó con su gran amigo Marc Anthony con quien tuvo a los mellizos Maximilian y Emme en febrero de 2008. Su matrimonio fue uno de los más mediáticos del mundo y mostraron ser muy felices, pero la relación no funcionó y en 2011 se divorciaron en buenos términos, incluso hoy continúan siendo amigos.

Luego de muchos affaires, en 2017 JLo confirmó su relación con el ex beisbolista Alex Rodríguez, a quien había conocido en 2004. Ambos utilizaban las redes sociales para expresar su amor y todos creían que era la relación perfecta, hasta que se comprometieron en 2019 y celebraron la noticia con una fiesta en Italia. Sin embargo, en el 2020 se separaron por una supuesta infidelidad de él.

Fuente: @jlo

En cuanto a Ben Affleck, en octubre del 2004 comenzó una relación con la actriz Jennifer Garner con quien se casó al año siguiente en una ceremonia privada en las en las Islas Turcas y Caicos, y luego tuvieron tres hijos: Violet Anne, Seraphina Rose Elizabeth y Samuel Garner. La relación terminó en 2015 y al momento de firmar el divorció el actor expresó que fue la experiencia "más dolorosa".

Entre 2017 y 2018 tuvo una relación con la productora de televisión Lindsay Shookus, y en 2020 comenzó a salir con la actriz cubana Ana de Armas, pero se separaron al año siguiente. Esto coincidió con el mismo año de la ruptura de JLO con Rodríguez y hace poco tiempo trascendió un dato que pocos sabían: en estos años Bennifer aún se mantenía en contacto vía mail.

Ya casi se cumple un año en el que Jennifer Lopez y Ben Affleck retomaron su relación, se los ve más felices que nunca y ya están buscando hogar para vivir juntos (todo indica que será California). "No es una relación casual. Se lo están tomando muy en serio y quieren que dure", dijeron desde su entorno más cercano y también revelaron que la intérprete de "On the floor" está "impresionada" con la actitud del actor y que le encanta la nueva versión de él.

¿Esta vez será para siempre?