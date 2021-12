El problema de salud de Thalía que le impide caminar

La cantante Thalía estuvo ausente unos días por un problema de salud y, al reaparecer, en las redes sociales contó que no puede caminar. Lo hizo a través de sus historias en su Instagram personal.

Thalía contó en detalle que tiene un fuerte dolor en la espalda y esto se debe a un accidente que tuvo. Lo peor, es que semejante dolor no le permite caminar, ni sentarse o acostarse.

No puede caminar: El problema de salud de Thalía

La cantante Thalía, de 50 años se ve guapísima y hasta se podría asegurar que más jovial que nunca. Sin embargo, el problema de salud que le impide caminar detalló que fue originariamente porque dejó de hacer ejercicios durante meses.

Por esa razón, es que cuando retomó, sufrió una lesión en la espalda que, inesperadamente, la llevó a ausentarse de las redes sociales para recuperarse. Los dolores han sido tan intensos en la zona lumbar, que no la dejaban sentirse bien y a gusto para interactuar como lo hace siempre en sus redes sociales.

"Todo me duele, y es debido a que dejé de hacer ejercicio como por cinco meses, y en una de esas se me descompuso la espalda", contó la cantante y añadió que, tras someterse a unas sesiones de acupuntura y ejercicios recomendados por su médico, condicionó a los músculos internos.

Independientemente de sentirse mucho mejor, se pudo ver a la cantante aún con visible dolor. De hecho, aclaró que el problema de su espalda se centra en la parte baja y que tiene que seguir con el tratamiento de acupuntura.

“Les estoy compartiendo esto, porque no he posteado tanto, la espalda baja me tiene mal. ¡Qué horror que te duela la espalda! Estoy haciendo acupuntura y ejercicios para acondicionar los músculos internos. Ya quiero volver a bailar, cantar y a ser la misma”, escribió la cantante.

"FUENTE: El Horizonte"

Thalía, una vez más, acaparó la atención de sus seguidores, pero, esta vez, con su salud. Como no es su costumbre preocuparlos, concluyó diciendo: “Me encanta hacerlos reír, pero ahora sí, estoy mal. Si saben de algún tratamiento lumbar o algo que pueda hacer para salir de este chi… dolor, díganmelooo”.

¿Qué le recomendarías a Thalía para que pronto se recupere?