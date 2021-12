Todos los hijos de Kevin Costner y a qué se dedica cada uno

Kevin Costner, la superestrella de Hollywood, a lo largo de su vida ha tenido tres matrimonios de los que han nacido sus siete (sí, siete) hijos. Se trata de una enorme familia ensamblada que funciona orgánicamente, sin muchos conflictos.

El actor ha vivido bajo los reflectores durante décadas. Sin embargo, no deja que su estatus se interponga en su camino como padre amoroso. Conoce la vida de Kevin Costner detrás de la cámara, a través de sus encantadores hijos.

Los 7 hijos de Kevin Costner

1. Annie Costner

Annie es la hija mayor de Kevin con su primera esposa, Cindy Costner. Tuvieron a Annie en abril de 1984 y ella creció hasta convertirse en una exitosa actriz de Hollywood. Se la puede ver en películas como Mundo acuático y Danza con Lobos

Además de actuar, también es una destacada directora y productora de cine. Algunas de las películas que produjo incluyen El Cartel Cubano (2020) y The Discarded: A Tale of Two Rios (2016). Este último fue nominado como Mejor Cortometraje Documental en 2017 por el Premio del Jurado.

De su vida personal no se sabe nada al respecto. Sin embargo, un hecho destacado es que está casada con Danny Cox desde 2016.

2. Lily Costner

Lily es la segunda hija de Kevin y Cindy. La recibieron en agosto de 1986 en el condado de Los Ángeles, California. Como el famoso padre y la hermana mayor de Lily, también es actriz. Trabajó en grandes películas como El mensajero (1997), El club de las niñeras (1995) y Donde el corazón te lleva (2014). Según los informes, su patrimonio neto actual es de 19 millones de dólares.

Esta actriz estadounidense de 34 años vive actualmente en Nashville, Tennessee. Está a punto de caminar por el pasillo con su novio de toda la vida.

3. Joe Costner

Del matrimonio de Kevin y Cindy en 1978 nacieron tres niños encantadores. Su único hijo es Joe, que nació en enero de 1988. Tenía seis años cuando sus padres decidieron divorciarse en 1994.

Como el resto de sus dos hermanas, Joe también protagonizó varias películas de Hollywood como actor. Actuó junto a su hermana mayor, Lily, en El mensajero (1997). Joe también apareció en Juegos de pasión (1996). También se destacó por su trabajo en el departamento de sonido de la película Oasis.

4. Liam Costner

Después de que Kevin rompió con Cindy, tuvo una breve aventura con Bridget Rooney. Con este romance de corta duración, llegó su hijo Liam en noviembre de 1996.

Algunos reporteros suelen llamar a Liam la oveja negra de su familia. Kevin solo lo reconoció como su hijo después de que la madre de Liam insistió en una prueba de paternidad. Su padre dijo que un fideicomiso designado está listo para Liam. A diferencia del resto de sus hermanos, su relación padre e hijo no es tan vívida ya que solo se encuentran ocasionalmente.

5. Cayden Costner

Cayden es el hijo mayor de Kevin con su actual esposa, Christine Baumgartner. Nació en mayo de 2007 en Los Ángeles, California. Siempre se le ha visto con su padre en muchos eventos de alfombra roja.

6. Hayes Costner

Dos años después del nacimiento de su primer hijo, Kevin y Christine le dieron la bienvenida a su segundo hijo, Hayes. Al igual que su hermano mayor, todavía es demasiado joven para ver si consigue alguno de los dones artísticos de su padre.

7. Grace Costner

Grace es la hija menor de todos los hijos de Kevin Costner. Nació en junio de 2010. La niña de 11 años desconoce el estatus de superestrella de su padre. Muchos fanáticos adoran la gracia por sus amplias sonrisas cuando las cámaras están sobre ella.

¿Los conocías a todos?