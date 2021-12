¿Qué fue de la vida de Reese de Malcolm el de en medio?

Para quienes eran fanáticos de la serie Malcolm el de en medio, jamás olvidarán al personaje travieso de Reese. De hecho, se preguntarán qué fue de su vida y si ha cambiado mucho.

Se trata de recordar a Reese de Malcolm el de en medio, uno de los hermanos de Malcolm. Un icónico personaje que se destacaba por meterse en grandes problemas y hacer muchas travesuras.

La vida de “Reese” de Malcolm el de en medio

Muchos se preguntan qué fue de “Reese”, el personaje al que le dio vida el actor Justin Berfield. A veces, se cree que los personajes se ven igual que a través de la pantalla. Pero no, además, es cierto que el tiempo pasa y con él, la edad de los actores que le dieron vida.

Así es en el caso del actor Justin Berfield o Reese, como popularmente lo conocen muchos de sus seguidores. El actor de origen estadunidense, ya cumplió 35 años el 25 de febrero y está bastante diferente a como se veía de pequeño.

Aunque participó en "Sons of Tucson" y en "White Weapon", fue recién después de estas series que decidió dejar la actuación para dedicarse totalmente a la dirección y producción. Gracias a esta decisión, creó Virgin Produced, una productora de entretenimiento donde le dio vida a "Virgin Group y Sons of Tucson" y "An Invisible Sign" que fueron algunos de sus proyectos más ambiciosos.

El joven talentoso demostró que tiene creatividad y que definitivamente lo suyo, es el entretenimiento.

"FUENTE: Chic Magazine"

La vida personal de Reese de Malcolm el de en medio

Siempre fue muy discreto y no le han interesado las cámaras. De hecho, probablemente es por eso que dejó de ser actor para estar detrás de ellas. Sin embargo, acerca de su vida personal se conoce que Justin Berfield, quien le dio vida a Reese, es un amante de la naturaleza y la pesca.

Justin está casado con Liza Berfield y ambos son padres de una pequeña que nació en el 2020. En su Instagram comparte, no muy seguido, imágenes de momentos vividos con su familia y de paseos al aire libre. No obstante, no es su afán estar en el medio de los chismeríos.

Eso sí, en una de sus recientes entrevistas, el actor se mostró muy agradecido con su pasado en la serie de Malcolm el de en medio. Sin ninguna duda fue el proyecto que lo empujó a lograr el éxito de hoy.

¿Cómo lo recuerdas tú a Reese?