Rihanna demostró porque es una de las mujeres más bellas del mundo

Rihanna es sin dudas unas de las cantantes más bellas del plante. Enamora a sus fans no solo con el éxito de sus canciones sino que cuenta con un cuerpo privilegiado y no tiene prurito de mostrarlo en Instagram.

Siempre cuando llega fin de año empiezan los balances, recuerdos y que pasará el año que viene. Rihanna aprovecho estas fiestas no solo para mostrar su escultural figura sino recordar a su primo asesinado. Instagram fue la red social utilizada para hacer un posteo muy emociónate con su querido familiar.

Fuente: Instagram

El pasado 27 de diciembre se la vea a Rihanna en Instagram con una posición muy cercana con su primo que solo de verla causa angustia y tristeza por ella. Vale recordar que su primo Tavon fue asesinado en un tiroteo ya hace 4 años.

Pero no todo es tristeza para la cantante estadounidense. Este 31 de diciembre Rihanna vuelve al ruedo con su faceta más sensual con una gran foto para Instagram. Con más de un millón de me gusta en menos de 4 horas la estrella se ve dentro de una habitación con tonos blancos y negros y ropa interior que resalta su imagen.

Fuente: Instagram

No hay dudas que todos los colores que utiliza Rihanna le queda como anillo al dedo pero ese color bordo de la ropa interior que se le ve en Instagram hace que sus fans se vuelvan locos. Esa ropa bordo con su pelo trenzado y en puntitas de pie no deja dudas que la cantante americana es una de las bellezas que tiene el mundo del entretenimiento en todo el plante tierra. No te pierdas de ver atentamente las imágenes.