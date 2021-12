Qué tiene Adela Micha contra Silvia Pinal

Los casos de coronavirus se encuentran en aumento en todo el mundo por la rápida circulación de la variante Omicron y muchas personas se encuentran en aislamiento preventivo o luchando contra la enfermedad. Una de ellas es la primera actriz Silva Pinal, pero un desafortunado comentario de la periodista Adela Micha generó una catarata de críticas en las redes sociales.

La protagonista de "Un extraño en la escalera" (1955) se encuentra hospitalizada en Ciudad de México desde el miércoles 22 de diciembre y esto preocupó a todos, debido a que tiene 90 años de edad. Sin embargo, sus hijos Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán llevaron tranquilidad a los fanáticos al asegurar que su cuadro no presenta complicaciones hasta el momento.

El desafortunado comentario de Adela Micha

En el programa "Me lo dijo Adela", Adela Micha tuvo un comentario muy crítico sobre la vida de Silvia Pina. "¿Tenemos algo preparado de Silvia Pinal? Ya no tarda en morirse, porque no me escriben algo y se los grabo. Tengo muchas entrevistas con ella, para que vayan armando algo, yo creo que ya se va a morir", dijo al aire.

En ese momento estaban los micrófonos abiertos, pero la periodista no lo sabía y todos los oyentes la escucharon. Cabe destacar que los medios de comunicación, ya sean gráficos o audiovisuales, tienen material bibliográfico de celebridades de avanzada edad o con enfermedades ante una posible defunción y así lanzarlo al aire lo más rápido posible.

Adela Micha, al parecer, sin darse cuenta que estaba siendo escuchada, hizo el desafortunado comentario al enterarse que Silvia Pinal había sido ingresada a un hospital. En las redes sociales, los usuarios la atacaron al decirle que tuvo "poco tacto", motivo por el que la periodista expresó una disculpa y dio su versión de los hechos.

"Sí comenté ‘no se vaya a morir’, porque está...es mayor, le da COVID, tiene 91 años con una falla cardiaca hace seis meses y dije ‘voy a llamarle a Alejandra, preparen la entrevista para ilustrar nada más. Entonces ahí está aclarado, no me contradije. No soy falta de tacto”, explicó Adela Micha al indicar que se entendió mal lo que dijo.

Además, recurrió a su cuenta de Twitter donde escribió: "Nunca fue mi intención lastimar a nadie, mucho menos a la familia Pinal a la que tanto quiero y admiro. Ofrezco sinceramente una disculpa y desde el fondo de mi corazón deseo que Silvia Pinal, con quien he tenido una relación desde hace muchos años, esté bien y se recupere pronto".

La familia de la actriz no se pronunció sobre el tema y solamente se dedica a cuidar a la matriarca del clan. Para todos ellos esta Navidad fue diferente al estar Silvia Pinal internada, pero todos se encuentran muy positivos y Sylvia Pasquel aseguró: "Quiero que sepan que está bien, está tranquila y está más fuerte que nunca. Nos hace mucha falta nuestra diva, pero todo va a mejorar y la tendremos de regreso. ¡Hay Silvia Pinal para rato, de eso no tengan duda!".

¿Crees que se recuperará pronto?