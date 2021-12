Esta es la última voluntad de Silvia Pinal, “La Diva de México”

La actriz mexicana Silvia Pinal de 90 años fue hospitalizada esta semana debido a un contagio de coronavirus que se encuentra en su fase inicial. De todos modos, la madre de Sylvia Pasquel, Viridiana Alatriste, Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán está bajo estricta observación médica.

Silvia Pinal. Fuente: archivo MDZ

Silvia Pinal tuvo un cuadro de hipertensión además de una arritmia cardiaca y el personal médico de la clínica Médica Sur asegura que fue producto del contagio de Covid-19 que sufrió en los últimos días. Sus signos vitales están estables y está completamente consciente por lo que su vida, en un principio, no corre peligro.

Silvia Pinal. Fuente: instagram @silvia.pinal.h

Ahora sus fanáticos comenzaron a recordar en las redes sociales los momentos más importantes en la vida de Silvia Pinal y uno de ellos fue cuando expresó su última voluntad en el año 2019, durante la celebración por los 30 años del programa de radio Todo para la mujer, que conduce la periodista Maxine Woodside.

Silvia Pinal y parte de su familia. Fuente: instagram @silvia.pinal.h

Fue allí cuando SIlvia Pinal dijo que lo último que quería es que Luis Miguel cantase en su velorio. “¡Órale nieto, no te arrugues!”, le dijo la actriz entre risas al padre de su bisnieta, Michelle Salas, hija de su nieta Stephanie Salas y del Sol de México durante un romance que tuvieron en su adolescencia.

Luis Miguel. Fuente: archivo MDZ

De inmediato Silvia Pinal aclaró que esa última voluntad era una broma porque "ese día explota la bomba. No, no, no.. yo no hago reuniones peligrosas”. A la vez que Silvia remarcó: "No, no, no. Lo dije en broma, es un chico estupendo, es una gran figura, porque en mi familia todos somos estrellas”.