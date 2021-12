Carmen Villalobos deslumbró con su perfecta figura se despidió del 2021

Carmen Villalobos, ha demostrado su gran talento para actuación en diversas tiras de la televisión latinoamericana. Asimismo ella conquistó a todos con su interpretación en la novela "Sin Se... no hay Paraíso" donde hizo el papel de Catalina Santana. Esta gran interacción hizo que su fama creciera a pasos agigantados.

Por su parte, en esta ocasión, Carmen Villalobos es tendencia en los diversos portales de noticias de espectáculos ya que hace algunas horas atrás compartió una serie de videos en sus estados de su cuenta oficial de Instagram que demostraron lo hermosa que está a sus 38 años de edad. En las mismas se pueden ver los mejores looks que ha vestido en este 2021.

Además a este video agregó un mensaje en sus redes que dice lo siguiente: "Hoy me dieron ganas de escribir esto...

Empecé a trabajar desde los 17 años y así ha sido hasta el día de hoy ???? He sido muy bendecida por Dios porque es Él quien guía mi camino. Siempre he sido una mujer fuerte de carácter, pero con una sensibilidad única ( yo se que suena raro ??) pero es así ??Siempre he velado no solo por el bienestar de mi familia si no de todas las personas que me rodean ( así ellos no se den cuenta). He tenido etapas de mucha felicidad, pero también de mucho cansancio, mucho trabajo, de estar mal, muuuuuy mal...He llorado lo que no se imaginan, lloro por todo?? es más, la última vez que lloré con todas mis fuerzas fue ayer... Y saben algo? Así como me gusta inspirar fortaleza también se vale decir que no podemos más, que estamos agotados, cansados, desgastados y es válido gritar y derrumbarse porque sentimos que ya no tenemos la fuerzas para continuar... Pero en general, soy una persona muy positiva y los que me conocen saben que me encanta contagiar felicidad ?? y para serles honesta, me quedo con esa versión ????

GRACIAS 2021 POR TODO!".

Por otra parte, la talentosa cafetera en su vida laboral la está pasando de maravillas ya que desde el 8 de noviembre la está rompiendo como presentadora en el programa "Escuela Imparable" donde 12 mujeres emprendedoras de diferentes países de Latinoamérica compiten por la oportunidad de recibir el apoyo necesario para triunfar y realizar su más anhelado sueño en el mundo de los negocios.

Mientras tanto, en su vida personal, le va de la mejor manera ya que hace un par de años atrás contrajo matrimonio con el actor colombiano Sebastián Caicedo. Por lo que desde ese momento comparten diversos recuerdos de su vida juntos. Sin embargo en estos últimos meses no ha sido todo color de rosa ya que Sebastián se enfermó de coronavirus y estuvo bastante complicado. Por suerte ya se recuperó y actualmente goza de buena salud.

Cambiando de tema, esta gran popularidad que posee se ve reflejada en sus redes sociales ya que cada vez que realiza un posteo sus seguidores reaccionan de manera inmediata con miles de likes y cientos de comentarios alabando su gran su belleza como así también todo lo que comparte. Esto hace que Carmen Villalobos sea una de las influencers más importantes del país cafetero.