Qué fue de la vida de la bella Paty Díaz

Paty Díaz, de 47 años, tiene una larga trayectoria en la televisión luego de debutar en la telenovela "La dueña" (1995) a los 21 años y tener muchos trabajos como modelo. La mexicana nació en San Luis Río Colorado, Sonora, y no tuvo muchos papeles protagónicos, pero logró ganarse el cariño del público.

A pesar de casarse con el empresario Guillermo Piña y convertirse en madre, la actriz nunca dejó de lado sus proyectos laborales e hizo en total 22 telenovelas, además de dos películas y varios programas de televisión. Su más reciente trabajo fue "Soltera con hijas", en la que interpretó a Leona Lenteja, un personaje que le cayó bien al público.

Paty Díaz no es mediática, no le interesa hablar de su vida privada y tiene casi 200.000 seguidores en las redes sociales. Sin embargo, la mexicana comparte publicaciones con sus fanáticos en las que escribe frases alentadoras como "Usa la vida para sentir, gozar, agradecer y amar" o "La vida te va enseñando quien sí, quien no y quien nunca".

Su carisma y naturalidad frente a la pantalla, la colocaron entre las actrices más populares del país, y a su edad sigue cuidando su imagen, motivo por el que se la ve tan sana y radiante. Por el momento, no reveló cuál será su próximo proyecto y si ya tiene un papel para interpretar en la pantalla chica.

El éxito de Paty Díaz en "Rubí"

"Rubí" (2004) fue una telenovela mexicana protagonizada por Bárbara Mori junto a Eduardo Santamarina, Sebastián Rulli, Jacqueline Bracamontes, Manuel Landeta y Carlos Cámara, Ana Martín, Josefina Echánove y Leonorilda Ochoa. Paty Díaz tuvo un rol secundario en la historia al interpretar a Cristina Pérez Ochoa, la hermana humilde y buena de Rubí.

Fue tal el éxito de la historia que, en 2005 ganó el premio TVyNovelas a Mejor Telenovela, además de quedarse con otros triunfos como Mejor Actriz Protagónica (para Bárbara Mori), Mejor Actor Protagónico (para Eduardo Santamarina) y Mejor Tema Musical. También fue nominada a los premios TP de Oro 2010 de España y a los Juventud.

La actuación de Paty Díaz enamoró a todos y a partir de ese entonces no dejó de trabajar, principalmente para Televisa. Ahora, sus seguidores están a la expectativa de volver a verla en la pantalla chica, algo que podría llegar en cualquier momento. ¿Tienes ganas de verla?