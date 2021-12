Así fue despedido Quico por Chespirito de El Chavo del 8

Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito es un actor, comediante, escritor, guionista, compositor musical, director y productor televisivo mexicano a que a lo largo de su carrera a sido reconocido en todas partes del mundo. Es sus interpretaciones han sido de las más conocidas y sin lugar a dudas hasta el día de hoy continúan divirtiendo a grandes y a chicos.

Por su parte, a lo largo de su extensa carrera Chespirito es considerado como uno de los íconos del humor y el entretenimiento de habla hispana y uno de los mejores comediantes de todos los tiempos. También es uno de los comediantes más queridos y respetados de América Latina. Es reconocido en todo el planeta por escribir, dirigir y protagonizar las series de televisión Chespirito (desde 1970 a 1995), El Chavo del Ocho (de 1973 a 1980) y El Chapulín Colorado (de 1973 a 1979). El personaje de El Chavo del 8 es uno de los más icónicos en la historia de la televisión latinoamericana.

En cuanto a su vida personal Roberto Gómez Bolaños estuvo en pareja muchos años con Florinda Meza, quien interpretó a Doña Florinda en El Chavo del 8. El romance comenzó en Chile en octubre de 1977 aunque Gómez Bolaños había cortejado a Meza durante cinco años. La relación fue cuestionada y Florinda se defendió de las acusaciones años más tarde con la frase: "No soy una roba maridos. Él tenía problemas con su matrimonio y era bien conocido por sus infidelidades". En 2004, luego de veintisiete años de vivir juntos, se casaron. Sin embargo, la pareja no tuvo hijos propios porque Chespirito decidió realizarse una vasectomía antes de conocer a Florinda.

Por otra parte, en esta ocasión hablaremos de un episodio triste para el El Chavo del 8. Puntualmente cuando Chespirito despidió del programa a Quico. Este episodio fue detallado por el propio Carlos Villagrán en una entrevista que concedió a un medio mexicano hace un par de años atrás. Sobre ello contó que estaba Gómez Bolaños celoso por la popularidad de Quico, y es por ello que decidió expulsarlo para no ser más opacado.

Además Carlos Villagrán agregó lo siguiente: "Cuando regresamos en avión a México de una gira que habíamos hecho por Chile, me dijo: ‘Mira, hay un déficit en los registros de los personajes’. Le dije: ‘Son tuyos los registros’. Pero me respondió: ‘Hay un déficit y debo quitarte algo de tu sueldo’. Le pregunté: ‘¿Cómo me vas a quitar si son tus personajes? Yo soy un intérprete nada más’. Él estaba buscando un pretexto para sacarme, nada más. Entonces le dije que me salía del programa”.