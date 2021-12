A la cantante, compositora, productora musical y actriz estadounidense Mariah Carey parece que no le pasan los años. Nació un 27 de marzo en Huntington, Nueva York, Estados Unidos. Ahora, la gran incógnita es cuántos años cumple en 2022.

Cuántas vidas tiene Mariah Carey

La cantante, tras su larga trayectoria, ha logrado amasar una gran fortuna, se ha casado 2 veces y tiene mellizos. Sin embargo, los años no se le notan y, de hecho, ella misma aseguró que le gustaría vivir la eterna juventud.

Mariah Carey es una de esas mujeres imparables. Un ejemplo es la astronómica cifra que gana por 'All I Want For Christmas Is You' cada año. La artista estadounidense suena en todas las casas de todo el mundo con su single, que ya cumplió 27 años y, sin dudas, sigue siendo todo un éxito.

Para estas fechas del año, la canción navideña de la cantante revive. Cabe recordar que se lanzó en el año 1994 y se transformó en un clásico de las fiestas. Fue un single que nació en apenas 15 minutos y en un principio no tenía tanto reconocimiento, pero al poco tiempo fue acumulando tantas escuchas que se convirtió en una de las canciones más sonadas, sobre todo para la Navidad.

En general, la pregunta es: cuántas vidas tiene Mariah Carey porque es una eterna trabajadora. La cantante también ha percibido mucho dinero por todas y cada una de sus actuaciones, como sus participaciones en medios, eventos, publicidad y merchandising.

Pero bien, ante tanto éxito en la vida personal como profesional, ahora todos quieren saber cuántos años cumple Mariah Carey en 2022.

Su transformación: El cumpleaños de Mariah Carey en 2022

La actriz y cantante Mariah Carey, muy conocida como el “Ave cantora suprema” por el Libro Guinness de los récords, ya es reconocida por su registro vocal de 5 octavas. Desde joven tuvo un poder y un estilo melismático por el uso del registro de silbido, asombroso y único.

Con el pasar de los años, se ha visto que su imagen fue cambiando y evolucionando muchísimo. No obstante, se mantuvo siempre bella y sonriente. Llegó a lucir flequillo y el pelo un poco más oscuro de lo habitual durante años. Nunca se la vio con demasiado maquillaje, de hecho, se destaca por ser muy natural y fresca.

Cabe recordar que el cambio de década, cuando cumplió 50 años, lo pasó en cuarentena, aislada de su familia y sola con sus hijos. Actualmente, a sus 52 años parte de su imagen y belleza, como su voz, sigue intacta.

Mariah Carey en 2022 cumplirá 53 años el 27 de marzo y, por el momento, no se le notan en absoluto. Se la ve más guapa que nunca. ¿Tú qué crees?