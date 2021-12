Cuánto gana Mariah Carey por su hit navideño

Mariah Carey es una de las cantantes femeninas más exitosas de todos los tiempos, al punto de ser considerada como el "ave cantora suprema" por el Libro Guinness de los récords. La artista, de 56 años, es la intérprete de "All I Want for Christmas Is You", uno de los villancicos navideños más populares de todos los tiempos.

Esta canción es uno de los sencillos del cuarto álbum de la estadounidense llamado "Merry Christmas" y lanzado en 1994. Desde su estreno, la canción ya es un ícono de todos los fines de año en muchos países del mundo, es muy utilizada en los parques temáticos de Disney y hasta se han hecho distintos tipos de covers y versiones.

¿Cómo nació "All I Want for Christmas Is You"?

En ese entonces, Mariah Carey estaba casada con el empresario de la industria musical Tomy Mottola, actual esposo de Thalía, y juntos querían producir un álbum de Navidad en el cual estuviese involucrado el compositor Walter Afanasieff. A principios de 1994 comenzaron a escribir las canciones, pero hasta ese entonces, no creían que iba a tener mucho éxito.

"No había muchos artistas con álbumes navideños. No era una ciencia conocida, y no había nadie que hiciera nuevas y grandes canciones navideñas. Así que íbamos a lanzarlo como una especie de recordatorio todos los días de 'Hey, estamos produciendo un álbum de Navidad. No es gran cosa'", recordó el compositor.

La composición de "All I Want for Christmas Is You" solo les tomó quince minutos a Carey y Afanasieff, y su grabación se llevó a cabo en agosto de 1994. Cuando escuchó a la artista cantarla, se quedó completamente perplejo por la melodía y la escala musical que utilizó, y fue allí cuando se dio cuenta que iba a revolucionar el mercado.

"Mariah me llamaba y me decía: '¿Qué opinas de este fragmento?' Hablamos un poco hasta que ella consiguió que las letras estuvieran bien coordinadas y terminadas. Y luego, esperamos hasta que comenzaron las sesiones, que fueron en el verano de 1994 cuando nos reunimos en Nueva York y comenzamos a grabar. Y ahí es cuando la escuchamos por primera vez en el micrófono cantando, y el resto es historia", expresó Afanasieff.

¿Cuánto dinero gana Mariah Carey por su villancico?

A principio de diciembre de todos los años se puede escuchar "All I Want for Christmas Is You" ya sea una publicidad, en un programa, en una película o una serie. Esta canción es el himno de la Navidad y Mariah Carey no solamente la ha cantado en muchos lugares, como durante la nochevieja en el clásico show de Año Nuevo en Times Square de Nueva York, sino que ha cosechado una fortuna.

En 27 años, este villancico generó más $54 millones de dólares, de los cuáles Mariah Carey cobra casi $1 millón de dólares al año por derechos de autor. A esto se le suma el dinero que recaudó por todas sus presentaciones, merchandising, eventos e incluso, ha llegado a tener un menú en la cadena de comida rápida McDonald's.

En el canal oficial que tiene la cantante en YouTube, el video tiene 714.091.155 de visualizaciones desde que se publicó hace 12 años. Cabe destacar que "All I Want for Christmas Is You" es una de las canciones con más récords de la historia: es el 12º single más vendido y la única canción que sigue siendo un éxito después de cuatro décadas.