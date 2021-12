¿Cuántos años tiene Ernesto Zedillo Jr y qué es de su vida?

El ex presidente de México, Ernesto Zedillo, y Nilda Patricia Velasco se casaron en 1974 y juntos tuvieron cuatro hijos, entre los que se encuentra Ernesto Zedillo Jr. Poco se sabe la vida de este hombre, el cual tiene un perfil bajo, pero hace un tiempo vivió una polémica, al conocerse que tenía un hijo con la actriz Erika Buenfil mientras estaba casado.

Ernesto Zedillo Jr es un empresario y arquitecto, y se cree que tiene aproximadamente 47 años, pero lleva una vida tan alejada de lo mediático que nunca se pudo confirmar exactamente su fecha de nacimiento. Pero sí trascendió una de los días más importantes de su vida, la cual es el 8 de enero de 2005, cuando se casó con la periodista Rebeca Sáenz y tuvieron juntos dos hijos.

¿Cómo fue el vínculo entre Ernesto Zedillo Jr y Erika Buenfil?

Ambos se conocieron en el boliche Beibi’ O en Acapulco, Guerrero, muy concurrido por los famosos, y él tuvo un acercamiento, pero ella lo rechazó principalmente por la diferencia de edad entre ambos (se llevan unos 12 años). Más tarde, volvieron a coincidir en el Bar Bar, en Ciudad de México, pero fue recién en una fiesta privada en un yate donde hablaron en profundidad y ella quedó encantada.

"Ahí empezamos como a conocernos y tal tal, duró muy poquito, fue cortito, fue breve y ¡zaz! quedo embarazada", reveló Buenfil y también agregó que utilizó métodos anticonceptivos, pero que un "desajuste hormonal hizo que la pastilla no funcionara". Cabe recordar que este encuentro se dio a principios del 2005, cuando Zedillo ya estaba casado con Sáenz.

Y recordó: "Él me llama para ir a una fiesta a Valle de Bravo. Entonces, ahí le digo ‘yo tengo que decirte algo’ y pues él no reaccionó padre, se asustó un poco, sí me cree, pero no pensaba casarse... no, nunca dudó, ‘pero qué vamos a hacer’ Entonces yo decido tenerlo y él como que se aleja, no me dice nada... dijo ‘me encantaría verte, a ver si mañana’ y ya no lo vuelvo a ver”.

Erika Buenfil atravesó el embarazo sola y contó que el hijo del ex presidente no solamente cambió su número de celular para que no lo encuentre, sino que tuvo miedo a que ella lo exponga en los medios de comunicación. Finalmente, Ernesto Zedillo Jr tuvo un leve acercamiento con su hijo, Nicolás de Jesús Buenfil López, cuando éste cumplió 5 meses de vida.

Hoy, Nicolás y Ernesto Zedillo Jr no tienen ningún tipo de relación y, según contó Erika Buenfil, al adolescente tampoco le interesa saber de su padre. “Yo no guardo muchos rencores y la verdad es la vida de él. Creo que tiene derecho a tocar puertas tantas veces sea necesario y hasta yo misma llevarlo", dijo la actriz sobre su hijo y aseguró que lo apoyará en todas las decisiones que tome. ¿Tú la apoyas?