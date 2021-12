La carrera frustrada de Megan Fox como bailarina de ballet

Megan Fox logró reconocimiento internacional luego de interpretar a Mikaela Banes en la película Transformers (2007) y que le valió varias nominaciones a los premios Teen Choice Awards. Esto le abrió las puertas a ser una figura reconocida dentro de Hollywood y nada fue casualidad ni suerte, por lo contrario, se esforzó para alcanzar sus sueños.

La actriz de 35 años nació en la ciudad de Oak Ridge, en Tennessee, Estados Unidos, y sus padres se divorciaron cuando ella era muy pequeña, por lo que vivió con su madre y su padrastro bajo los principios de la fe protestante. Eran tan practicantes que no le permitieron tener novio ni llevar a amigos a su casa cuando era joven.

En varias entrevistas, Megan Fox reveló que siempre le gustó llamar la atención y que quería que todos la miraran, lo que generó que tenga pocos amigos. Si bien hoy se la conoce como un sex symbol, de joven no la consideraban ni siquiera linda: "Llevaba aparatos en la boca y me teñía el pelo de color naranja. No era de las populares, más bien era solitaria. Llegué al mundo del estrellato por otros motivos".

Megan Fox y su pasión por el ballet

Antes de decidir ser actriz, Megan Fox tenía una gran pasión por el ballet y tenía planes de ser una popular bailarina. Por este motivo, comenzó a estudiar interpretación y danza a los cinco años en Kingston, Tennessee, y asistió a clases de baile en el Centro Comunitario para mejorar su postura y tener más herramientas.

A la edad de 10 años, su familia decidió mudarse a San Petersburgo, Florida, donde continuó actuando y contó a The New York Times que, si no estaba en el estudio de danza, mostraba el talento en su casa porque no podía estar sin bailar. A los 13 años dio un giro en su vida y comenzó a modelar, lo que generó que de a poco se fueran esfumando sus deseos de ser bailarina.

Sus inicios en la actuación y la llegada a Hollywood

Además de gustarle el ballet, Megan Fox también quería ser actriz y debutó con 15 años en la película "Holiday in the Sun" (2001), en la que interpretó a una heredera malcriada y rival del personaje de la actriz Ashley Olsen. A partir de entonces, los productores destacaron su talento, pero, principalmente, su belleza.

En 2004 le llegó una propuesta para la película "Confesiones de una Típica Adolescente" junto a Lindsay Lohan y, posteriormente, hizo trabajos en la televisión como "Crimes of Fashion", coprotagonizada con Kaley Cuoco y tuvo una breve participación en la popular serie "Dos hombres y medio".

Pero su reconocimiento llegó con "Transformers", una película que tuvo un presupuesto de $150 millones de dólares y alcanzó más de $700 millones, por lo que fue un éxito de taquilla. Megan Fox ganó mucha popularidad, al punto de ser nominada a un MTV Movie Award como Actriz revelación y a tres Teen Choice Award como Mejor actriz en aventura de acción, Actriz revelación y Mejores labios.

El recibimiento fue tan bueno, que en 2009 repitió el rol de Mikaela Banes en "Transformers: la venganza de los caídos", la cual mejoró aún más los resultados en taquilla de su predecesora. Ese mismo año filmó "Jennifer's Body" junto a Amanda Seyfried, una película de terror con comedia adolescente.

A partir de ese momento, Megan Fox nunca dejó de trabajar y en el 2021 protagonizó las películas "Hasta la muerte", de suspenso; "Midnight in the Switchgrass", de crimen; y "Night Teeth", de terror. Además, por su belleza y popularidad es muy convocada por las marcas como la firma Metro City, los snacks Doritos y protagonizó un comercial para la cerveza brasileña Brahma.

