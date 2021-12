Toni Costa habló de la supuesta decisión terminante que tomó con Adamari López

Toni Costa y Adamari Lopez se conocieron en 2011 cuando fueron pareja de baile en la pista "Mira quién baila" y se coronaron campeones del reality. Con los ensayos formaron una buena amistad, pero el amor no tardó en llegar y ese mismo año confirmaron su relación, lo cual enloqueció a todos sus fanáticos.

La actriz sorprendió a todos con sus destrezas y tuvo una gran ayuda de Costa, que es un bailarín e instructor de zumba español con grandes habilidades. Su complicidad estaba a simple vista y se notaba cómo él la cuidaba en todos los movimientos para que se luzca como una estrella.

“Nuestra historia de amor comenzó con un tango”, contó hace muchos años Adamari López, al referirse que el primer beso público que se dieron fue cuando bailaron tango en la pista de "Mira quién baila". Si bien esto era parte de la rutina y ya estaba planeado, para ellos significó más que lo que se vio en cámara.

La pareja tuvo a su primera y única hija llamada Alaïa en Miami, Florida, en noviembre del 2015, y tuvieron que pasar por un momento complicado cuando la puertorriqueña cayó gravemente enferma en 2018 por una gripe muy fuerte y tuvieron que internarla. "Estuve bien delicada. No pensé que una influenza, un catarro se pudiera complicar tanto. Hay muchas cosas que no recuerdo de este proceso que viví en estas últimas semanas", contó en su momento.

Apenas le dieron el alta, Toni Costa le propuso matrimonio, pero la boda tuvo que ser aplazada por la pandemia de coronavirus, ya que estaba planificada para el 2020. Sin embargo, la pareja no llegó al altar y se separó meses más tarde por motivos que nunca quisieron dar, aunque López dio a entender que hubo compartimientos diarios que no le gustaron.

¿Qué pasó ahora entre Toni Costa y Adamari López?

Desde que se separaron, ambos tomaron la decisión de tener una buena relación por el bien de su hija y estar muy presentes en su vida. De hecho, hace varios meses hicieron un viaje en familia por Europa y el bailarín comparte todo el tiempo los momentos que pasa con la pequeña en sus redes sociales.

Hace unos días, una seguidora de él le hizo un comentario en Instagram que llamó la atención de todos: "Toni, ¿por qué le sacaste los likes de algunas fotos de Instagram a Adamari? Es en la mayoría de las fotos ¡qué feo eso! si ella le pone like a las tuyas". Esto despertó la curiosidad de todos, que corrieron a confirmarlo, pero Costa no perdió el tiempo y le respondió.

"¡Eso es totalmente mentira! Será su retorcida imaginación porque no sé de dónde has sacado eso. Deje el chisme que no le pega señora", expresó. Costa y López ya no se muestran juntos en público ni se nombran delante de las cámaras, pero eso no indica que tengan una mala relación. Los dos quieren que su hija crezca en un ambiente rodeado de amor y de paz, y se esfuerzan todos los días para que así sea.

¿Crees que Toni Costa y Adamari López volverán a estar juntos?