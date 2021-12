Qué fue de la vida de Fergie

Stacy Ann Ferguson, más conocida como Fergie, es una de las cantantes del género pop más exitosas y comerciales de la historia, ganadora de múltiples premios como Billboard Music Awards, Teen Choice Awards, American Music Awards y MTV, entre otros. Hoy se encuentra alejada de la música y no tiene intenciones de volver a componer.

Hasta el 2001, la cantante californiana formó parte del grupo Wild Orchid, que se disolvió por problemas de la discográfica y sufrió una crisis emocional por la que tuvo que recibir terapia. Pero al año siguiente conoció a will.i.am, integrante de la banda de hip hop Black Eyed Peas, quien quedó tan impresionado con su voz al punto que la invitó a formar parte del grupo.

Fergie fue rápidamente bienvenida por el resto de los integrantes que, en ese momento, eran Apl.de.ap, Taboo y Dante Santiago. Black Eyed Peas alcanzó la fama mundial con su disco "Elephunk" (2003) con sencillos como "Where Is the Love?", que llegó a las primeras posiciones en más de diez listas de éxitos de todo el mundo, "Shut Up" y "Let's Get It Started", con el que ganaron un Grammy.

La carrera en solitario de Fergie y su salida de los Black Eyed Peas

Sin abandonar Black Eyed Peas, todos los cantantes decidieron comenzar una carrera en solitario incluida Fergie. Gracias a su disco "The dutchess", que lanzó el 19 de septiembre de 2006 y tiene colaboraciones de will.i.am, Ludacris y John Legend, se coronó como una de las artistas femeninas más consolidadas del país.

Las canciones "London Bridge", "Fergalicious", "Glamorous" y "Big Girls Don't Cry" alcanzaron el número uno del Billboard Hot 100. Por otro lado, "Fergalicious" está en el libro de récords Guinness World Records, por ser la subida más rápida de una canción en la lista Billboard: del puesto 79 al 1 en solo cuatro días.

Luego de muchos éxitos, Fergie se volvió a reunir con los Black Eyed Peas y en 2009 lanzaron "The E.N.D", un disco electro-hop, que incluye el mayor éxito de la banda: "I Gotta Feeling". Pero luego de participar en el siguiente álbum, " The beginning", la cantante decidió abandonar a los Black Eyed Peas en 2017 para centrarse en otros proyectos y en criar a su hijo, Axl Jack Duhamel, que nació en 2013.

¿Qué es de la vida de Fergie hoy?

Años atrás, estuvo involucrada en las drogas, lo que la llevó a un estado de demencia y psicosis, al punto de creer que veía fantasmas y que la perseguía el FBI. Si bien se especuló durante mucho tiempo que su salida del grupo tuvo que ver con una recaída, lo cierto es que está muy lejos de eso y hoy pone todas sus energías en Axl Jack.

Fergie se encuentra lejos de la exposición y por el momento no le interesa volver a la música. En este sentido, will.i.am la apoyó y aseguró que siempre tendrá las puertas abiertas: "Ella sabe dónde estamos. Estamos en el estudio. Y la amamos, y se está enfocando en ser madre. Ese es un trabajo difícil y eso es lo que realmente quiere hacer y estamos aquí para ayudarla. Realmente es la forma en que Fergie lo planeó, así que estamos respetando eso".

Lo poco que se sabe de su vida es que tiene un negocio de vinos llamado "Ferguson Crest", elaborados en el valle californiano de Santa Inés. La artista se une a muchas otras celebridades que se introdujeron en este negocio como Diane Keaton, Drew Barrymore, Carole Bouquet, Olivia Newton-John y Madonna.

¿Cuál es tu canción favorita de la artista?