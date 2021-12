El desgarrador dolor de Doña Cuquita por la partida de Vicente Fernández

Vicente Fernández y María del Refugio Abarca Villaseñor, conocida como Doña Cuquita, se casaron hace casi 60 años y tuvieron un amor incondicional. Juntos, tuvieron cuatro hijos y ella fue su mayor pilar, lo acompañó en todos los proyectos de su vida, lo aconsejó y fueron muy felices.

“Hemos cambiado con los años, pero el brillo de tus ojos es más intenso que nunca, y mi amor por ti es incluso más fuerte. #TeAmoCuquita”, le escribió hace bastante tiempo el cantante, para demostrar que, pese a las décadas, seguía estado enamorada como desde el primer día. Ambos nacieron en Huentitán, Jalisco, y se conocieron de niños, pero no fue hasta la adolescencia que se enamoraron.

De joven, Vicente Fernández ya quería ser músico. Luchó y trabajó para lograr todo el éxito que finalmente alcanzó. Por ello, de adolescente se fue de su pueblo natal en busca de oportunidades laborales y fue en una de las visitas que le hizo a su familia, cuando vio a una hermosa Doña Cuquita hecha toda una mujer.

Resulta que ella era la hermana de un amigo, por lo que él empezó a cortejarla con flores de laurel y la iba a buscar después de misa. En una entrevista que dio el cantante hace muchos años, recordó que, al poco tiempo, decidió preguntarle si quería ser su novia y contó: "Me dijo que el domingo me decía y cuando llegó el día me dijo que sí".

Él recién comenzaba su carrera y ya estaba posicionado como uno de los cantantes mexicanos más aclamados del momento. Pero la relación tuvo idas y vueltas: para expandir su carrera, Vicente Fernández debía viajar y le dijo que debían terminar la relación porque no quería que ella tuviese que esperarlo todo el tiempo.

Doña Cuquita, al considerar que era lo correcto, decidió olvidar a Vicente Fernández y, al poco tiempo, se puso de novia con un joven de su pueblo. El Charro de Huentitán se enteró de esto y cuando cayó en la realidad que la estaba por perder, le dijo: "Te doy 10 minutos para que lo dejes porque tú y yo nos casamos el 27 de diciembre".

Para sorpresa de todos, la pareja se casó el 27 de diciembre de 1963 y juntos formaron la Dinastía Fernández, una de las más populares de México. Tuvieron tres hijos, Gerardo, Alejandro y Vicente Jr., y adoptaron a su hija Alejandra, quienes son muy unidos y hoy lamentan la pérdida de su padre.

El dolor de Doña Cuquita por la muerte de Vicente Fernández

Fueron más de 60 años de amor y Doña Cuquita ha perdido una parte de su vida. La mujer no se ha separado de su esposo durante el funeral que se realizó en la Arena VFG, ubicada al interior del Rancho los 3 Potrillos (ambos propiedad de Vicente Fernández) en Jalisco.

“Doña Cuquita no se ha ido a dormir, aquí ha estado tapadita, está abajito, en la parte de la orquesta del escenario. Recibiendo abrazos, besos. La familia Fernández está muy agotada también”, contó la periodista Mara Patricia Catañeda que asistió al funeral.

En varias imágenes se pudo ver como Doña Cuquita se acercaba al lugar donde descansaba su esposo durante la misa, y le daba caricias y besos. En un momento, Alejandro Fernández comenzó a cantarle a su padre y se acercó a su madre para abrazarla y contenerla.

Pocos personas tienen la suerte de conocer el amor profundo que vivieron Doña Cuquita y Vicente Fernández, quien falleció a los 81 años como consecuencia de un colapso en sus sistemas hematológico, cardiovascular, renal y pulmonar. La matriarca del clan aún no se pronunció sobre esta pérdida y ahora solo queda el consuelo y contención de sus hijos.

