Pasan los años y seguirá siendo el número uno de la música ranchera. Se trata de Vicente Fernández y sus canciones, que han llegado a muchos horizontes. Cada una de sus letras ha tenido un mensaje oculto y lejos de ser negativo, siempre han sido para motivar el amor.

El querido y respetado Vicente Fernández, también conocido como "El Charro de Huentitán", ha regalado con su voz una trayectoria de música y películas que inspiraron a más de una generación.

Cada una de sus canciones contiene un mensaje oculto, por ello, tras fallecer el domingo 12 de diciembre a los 81 años, se lo recuerda con mucho respeto y admiración. El icónico cantante mexicano Vicente Fernández dejó un legado impresionante con más de 50 años en canciones, frases y películas que reflejan el orgullo de haber sido mexicano y de luchar contra las adversidades.

Las canciones de Vicente Fernández que contienen un mensaje oculto

Hace ya muchos años que se transformó en el ídolo de México. Vale recordar que, en el verano de 1966, Vicente Fernández firmó su contrato con CBS México donde grabó sus primeros éxitos como “Tu Camino y El Mío”, “Perdóname” y “Cantina del Barrio”.

Así fue que siguieron los álbumes, que serán inolvidables, con más canciones que, al escucharlas, tienen una letra con un mensaje oculto y siempre tratando sobre el amor. “Soy de Abajo”, “Ni en Defensa Propia” y “Palabra de Rey”, entre otras.

Vale recordar que su popularidad le llegó en el año 1976, cuando interpretó las canciones “Volver, Volver”, “De Qué Manera te Olvido” y “Sentimental y Ranchero”. Sería casi imposible determinar cuáles de todas sus canciones contienen un mensaje y cuáles no, porque más bien en su mayoría, todas dejan alguno inspirador.

En esa misma línea de pensamiento, las frases del "Chente" Fernández que jamás pasarán de moda y tienen el poder de inspirar en cada una de sus canciones, son muchas. Sigue siendo el rey porque dejó grandes piezas de sabiduría a lo largo de sus 50 años de trayectoria artística. Para no olvidarlo jamás, vale la pena destacar:

La canción que trata sobre vivir el momento: "La vida es una copa de licor y nadie la disfruta eternamente. Se acaba si la bebes de un jalón. Igual que si la bebes lentamente", La vida es una copa de licor.

La canción que trata sobre la autoestima: "No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el Rey".

Cuando habla sobre darlo todo: "Mientras ustedes no dejen de aplaudir, su 'Chente' no dejará de cantar". Sobre no darse por vencido: “Yo soy de los hombres que no temen nada, y aunque esté perdido, no me sé rajar". "FUENTE: Los Angeles Times"

Y así, interminables canciones de todo su repertorio de discos que tienen un contenido oculto, pero todas siempre, con un mensaje positivo. Sin dudas, así será la manera en que siempre se lo recordará.

¿Cuál de todas sus canciones te gustaría escuchar en honor a su triste partida?