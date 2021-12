Esta es la canción de Queen que se convirtió en un grito de guerra

No sorprende ya cualquier noticia referida a Queen, la legendaria banda británica que fue liderada por el carismático Freddie Mercury. Pese a la pérdida física del cantante, el grupo continúa realizando conciertos con Brian May y Roger Taylor de la formación original y acompañados por Adam Lambert. Se conoció cuál es la canción considerada como grito de guerra.

En las últimas semanas, se confirmó que Queen tiene el disco más vendido en la historia de la música del Reino Unido y es a través del lanzado en 1981 con “Grandes Éxitos” el cual reúne además los temas más emblemáticos y conocidos de la banda desde 1973 hasta 1981. En este álbum se incluyen “Bohemian Rhapsody”, “Killer Queen”, “We are the campions” y “We will rock you”. Vendió más de 6 millones de ventas en el país y a nivel mundial, alcanzó los 25 millones de ventas.

En la serie propia que Queen tiene en su canal de YouTube, subió un episodio que muestra cómo eran las fiestas de la banda luego de los conciertos. Las imágenes muestran cómo los músicos disfrutan de la noche junto a amigos y seguidores. Sin embargo, lo que más se habló durante en aquella época fueron las extrovertidas fiestas a las que acudía Freddie Mercury donde había exceso de drogas y alcohol.

Cada banda legendaria tiene diversos hits que dejan una huella imborrable y que son elegidos entre los mejores por sus fanáticos. En este caso, la banda se autoatribuyó un tema como un grito de guerra y se trata de “I want it all”, que expresa una ambición de querer conseguir los objetivos propuestos.

Esta canción fue compuesta por Brian May para su esposa quien solía decir: “Lo quiero todo y lo quiero ahora”. Se destaca la potencia con la que es cantada por Freddie Mercury y demuestra cómo la banda quería alcanzar sus metas y lo hicieron siguiendo el mensaje de la canción.