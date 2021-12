Así de espectacular lucía Jennifer Lopez en la Copa Mundial de Estados Unidos

Jennifer Lopez obtuvo su primer trabajo como bailarina en 1991 y unos años después decidió dedicarse a la actuación: su primer papel protagónico fue en la película "Selena", por la que ganó un Globo de Oro. La artista tiene una exitosa carrera tanto a nivel actoral como musical, y hoy es una de las mujeres más aclamadas de la industria.

Su interés para llegar a la fama surgió cuando tuvo un papel secundario en la película "My Little Girl" (1987), pero lo que no obtuvo fue el apoyo de su familia, ya que consideraban que los latinos no tenían suerte en Hollywood. Sin embargo, con los años JLo les demostró que estaban equivocados y antes de buscar su lugar en la industria, fue bailarina en una de las giras de Janet Jackson, allí fue donde decidió que la música la iba a acompañar toda la vida.

Para Jennifer Lopez no fue fácil trabajar en estas dos pasiones, pero con esfuerzo y perseverancia logró posicionarse en lo más alto. Rápidamente se convirtió en una artista reconocida, principalmente a nivel musical, por su estilo pop latino y en 1999 lanzó su primer álbum de estudio llamado "On the 6", que incluyó "No me ames", canción que hizo con su ex esposo Marc Anthony, y "Let's get loud".

Jennifer Lopez en la Copa Mundial de Futbol. Fuente: Elle

Jennifer Lopez y su actuación en la Copa Mundial Femenina de Fútbol

"Lets get loud" fue escrita por la cubana Gloria Estefan, pero nunca la utilizó debido a que consideraba que era muy parecida a un trabajo que ya había hecho y pensó que le quedaba mejor a Jennifer Lopez. Cuando se lanzó el sencillo tuvo críticas favorables Estados Unidos, pero donde realmente consiguió éxito fue en el extranjero.

En Australia y Europa fue reproducido en las radios de manera masiva y se convirtió en el himno de muchos eventos deportivos por la energía que transmitía. Fue así que en julio 1999, JLo fue contactada para hacer la ceremonia clausura de la Copa Mundial Femenina de Fútbol organizada por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) en Pasadena, California.

La diva del Bronx ya era reconocida internacionalmente gracias a la película "Selena" y por sus canciones "If you had my love" y "Waiting for tonight". Para este show lució un vestido ajustado de color plata con espalda al aire y unas botas blancas largas, mientras que su cabello estaba lacio y suelto.

La Copa Mundial terminó con Estados Unidos campeón y China subcampeón, y para Jennifer Lopez también fue una victoria: su presentación se convirtió en el video oficial de "Lets get loud" y es tal la popularidad de este tema que lo volvió a cantar durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LIV, llevado a cabo el 2 de febrero de 2020 junto a Shakira.

¿Recordabas la presentación de la cantante?