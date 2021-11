¿Cuántas esposas tuvo Manuel el Loco Valdés?

Manuel Valdés, conocido también como El Loco Valdéz, fue uno de los comediantes más exitosos y queridos de la industria del entretenimiento de México y padre de uno de los cantantes más emblemáticos de la actualidad: Cristian Castro. Tuvo en total 12 hijos de mujeres distintas, lo que le valió la fama de "mujeriego", pero una sola ha sido su esposa.

El actor nació en Ciudad Juárez, Chihuahua, en 1931, y como todos en su familia tenían apodo a él le pusieron "Loco". Desde pequeño tuvo grandes dotes para el humor haciendo reír a sus padres, sus hermanos y amigos, y decidió participar de programas de televisión para mostrar su picardía

El Loco Valdés nunca abandonó el escenario pese a su avanzada edad, ya que seguía participando en telenovelas con papeles más pequeños. Fue en 2017 que le diagnosticaron cáncer de páncreas y su salud se deterioró durante tres años hasta que falleció el 28 de agosto de 2020 a los 89 años en Ciudad de México.

Fuente: La 100.

¿Quién fue la esposa del Loco Valdés?

El Loco Valdés y Yolanda Peña se casaron cuando eran muy jóvenes y tuvieron cinco hijos: Manuel, Jorge, Fernando, Alejandro y Norma. Pero la relación no duró muchos años, ya que la mujer se cansó de las constantes infidelidades del comediante, incluso con figuras reconocidas del espectáculo.

Nunca llegaron a divorciarse, pero sí se separaron oficialmente y entre los tantos romances fugaces que tuvo se encuentra la bailarina Rosa María Bojalil Garza: en 1964 comenzaron una relación, la cual fue tormentosa y fruto de esto nació Marcos Valdés. Según trascendió, la madre de la joven amenazó al Loco con un arma, pero desistió cuando él le contó que fue Rosa María la que lo buscó.

Luego llegó a su vida Arcelia Larrañaga, su relación más larga. Durante los 50 años que estuvieron juntos procrearon a Francisco, Arcelia, Pedro y Michelle Valdés, pero la relación tuvo muchos altibajos, incluso mientras estaba con ella también tuvo un hijo con otra mujer, al que llamaron Óscar.

Finalmente, uno de sus últimos amores y posiblemente el más conocido fue con la actriz Verónica Castro, con quien tuvo al popular cantante Cristian Castro, y el comediante contó en reiteradas entrevistas que sintió un gran amor por ella. Se conocieron en 1973 en la obra Don Juan Tenorio y a los pocos meses ella quedó embarazada.

La madre de Castro, Doña Socorro, no estaba de acuerdo con que su hija saliera con un hombre casado, infiel y con hijos, por lo que hizo lo posible para que la relación llegara a su fin. El Loco reveló años más tarde que se arrepintió de dejarla y que Verónica significó una persona muy importante en su vida.

“Cuando terminó la obra ya estaba yo embarazada y platicamos, pero pues ya no hubo contacto, ya no hubo relación, porque después me enteré de que seguía casado. Entonces, dije ‘Ay Dios mío, qué vergüenza’, porque la verdad que lo único que nunca quise en mi vida era hacerle daño a una mujer, y me sentí super mal, dije: 'Esto no puede seguir así'", contó la actriz en una entrevista.

Y agregó: "Mi mamá me ayudó mucho, me preguntó 'qué quieres hacer', le digo 'pues tengo que salir adelante con mi hijo, estoy terminando la universidad', y entonces, hasta con ocho meses y medio de embarazo corría yo todavía a la universidad con una panza terrible, la pasé muy difícil, porque aparte de todo tuve que empeñar mi coche, que me llevaba a la universidad, porque no tenía para pagar el hospital, fue muy difícil, pero sí fue mi primer gran amor de mi vida".

