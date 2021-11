Un romance que siempre dio mucha letra para hablar. Tras pasar más de 17 años, Jennifer Lopez reconoció que durante su primera relación, Ben Affleck no era para ella. Sin embargo, "Bennifer" ya es un amor digno de Hollywood.

Jennifer Lopez y Ben Affleck: Un final anunciado

Tuvieron que pasar 17 años de aquella inesperada ruptura, para que- tras una pandemia, el actor Ben Affleck llamara a Jennifer Lopez para saber cómo estaba y cómo le iba en su vida tras la ruptura con quien era su pareja, Alex Rodríguez.

Tras esa conversación -que todos desconocen-, sin dudas a ambos los marcó para reiniciar la relación que alguna vez dejaron en el camino. Sin embargo, hoy muchos se preguntan quién dejó a quién y si existió verdaderamente el día en que Jennifer Lopez se dio cuenta de que Ben Affleck ya no era para ella.

Y si, hace muy poco, se reveló que el ex manager de JLo en ese momento se enteró que quien dio por finalizada la relación, fue el actor. Sin embargo, aclaró que no fue porque ya no estuviese enamorado, sino que su adicción no le permitía llevar una relación normal como se merecía la cantante.

De igual manera, Jennifer Lopez por su lado, ya sentía que ese no era el momento ideal para vivir su romance. Precisamente en varias oportunidades, vivió mucho sufrimiento cuando lo veía a Ben sobrepasado de alcohol y sin poder manejar la situación.

Era, al parecer, una relación peligrosa. De hecho, cabe recordar que Jennifer Lopez y Ben Affleck se conocieron por primera vez durante el rodaje de la comedia romántica Gigli.

Bennifer: Una icónica historia de amor

Es una verdadera historia de amor. Retomar una relación después de tantos años, varios estragos y tantas relaciones de por medio - incluso donde ambos se casaron y tuvieron hijos-, los icónica pareja conocida como ‘Bennifer’ ya es un símbolo en Hollywood.

Cuando las especulaciones sobre su posible reconciliación comenzaron a hacerse públicas, los mismos protagonistas no tardaron mucho en darles alas. De hecho, llegaron a declarar que “nunca dejaron de ser amigos”.

El beso que terminó confirmando y ratificando el comienzo de esta segunda parte de su historia de amor, fue tras unas imágenes el 14 de junio durante una cena en el restaurante Nobu de Malibú con el motivo de los 50 años de Linda, la hermana pequeña de la cantante.

Estamos convencidos que esta vez, Jennifer López y Ben Affleck tienen un futuro prometedor. ¿Tú que crees?