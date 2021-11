Galilea Montijo no se guardó nada y habló por primera vez sobre Laura Bozzo

Luego de varios meses de estar oculta por problemas legales, la conductora de origen peruano, Laura Bozzo, reapareció en las redes sociales y su amiga Galilea Montijo, aprovechó la ocasión para hablar por primera vez.

Se aclaró la situación legal de Laura Bozzo

La aparición repentina de Laura Bozzo se vio a través de un video que publicó en su cuenta oficial de Instagram. La peruana apareció con gafas de sol y se presume que estaba en su casa de Acapulco.

En dicho video, dijo haber extrañado a su público y, además, reveló -para que se terminen las especulaciones sobre su situación- que pagó la suma impuesta por las autoridades mexicanas. Por el momento, se dio a conocer que, por esa acción, se le suspendió definitivamente la orden de su captura.

En una parte del video, Laura Bozzo dijo: “Gracias a Dios el día de hoy ya salió la resolución de suspensión definitiva de mi orden de captura, luego de haber cumplido con los requisitos impuestos por el juez y apersonarme al juzgado y de pagar la suma que ellos impusieron gracias a la justicia mexicana, gracias a mi abogado adorado, Diego Ruiz Durán, que ha estado conmigo en todo momento, todo su equipo, que Dios me los bendiga siempre”.

Galilea Montijo habló de su amiga Laura Bozzo

Mientras se dio la aparición repentina e inesperada de la conductora de TV Laura Bozzo, su amiga Galilea Montijo rompió el silencio. No se guardó nada y habló por primera vez, luego de casi 4 meses que la presentadora se encontraba alejada, no sólo de la televisión sino también de sus amigos.

Cabe mencionar que la conductora de Hoy -en varias ocasiones- reveló que trató muchas veces de comunicarse con la peruana, pero ésta nunca le respondió. Así mismo, Galilea dijo -durante la transmisión en vivo del programa Hoy- que de igual manera estaba dispuesta a ayudar a su amiga si ésta realmente le pedía su ayuda.

Mientras, según lo informado anteriormente, Galilea no quiso ocultar su felicidad tras saber que la situación de su amiga Laura Bozzo, se estaba solucionando. No obstante, trató de ser prudente con sus declaraciones al respecto y, por ello, no ahondó del todo en el tema.

"FUENTE: Debate"

Fiel a su amiga, Galilea Montijo dijo: “Pues ahí tienen a Laura, ya apareció, que bueno, que pues está arreglando ya y que puede arreglar su situación legal, también habló de si regresa o no a la televisión, pues mira…”

Parece ser que son verdaderamente amigas aunque, una vez más, Galilea se encontró en el medio de un escándalo. ¿Crees que realmente Laura Bozzo haya arreglado finalmente sus problemas legales?