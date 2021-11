La casa de los famosos: Qué dijo Alicia Machado luego de ganar

La actriz Alicia Machado se confesó luego de haber ganado en La casa de los famosos: "Mi corazón está blindado".

Tras salir de la casa más famosa, la presentadora, productora, empresaria y ex-reina de belleza Alicia Machado, tuvo la oportunidad de ver varias de todas las cosas que se dijeron sobre ella a sus espaldas. Por ello, recientemente, se sinceró con sus fans a través de un Live en Instagram y habló de todo.

Alicia Machado: La ganadora de La casa de los famosos muy emocionada

Una vez que transcurrieron 48 horas desde que Alicia Machado ganara La casa de los famosos -el programa de Telemundo donde la actriz, con otros colegas, estuvieron encerrados 3 meses conviviendo- se mostró muy sincera ante todo lo vivido.

Cabe destacar que la actriz venezolana, una vez que salió del reality, regresó a su casa en Miami. Desde su comodidad en el hogar, Alicia ofreció una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram. De esta manera, primero agradeció el cariño y el apoyo que recibió del público y luego realizó varias confesiones inesperadas sobre cómo fue su paso por la casa más famosa de la televisión hispana.

"Todavía estoy en shock porque fue muy difícil" confesó la Ex Miss Universo ante sus casi 2 millones de seguidores en dicha red social. De la misma manera, agregó: "Yo cuando decidí entrar a La casa de los famosos, fue una decisión que no pensaba tomar, pero a veces hay proyectos en este negocio que te cambian la vida, que decides entrar. Me parece mentira que fue hace menos de 48 horas que estaba ahí".

Lo más sorprendente, fue que se sinceró contando que, por todos los momentos vividos durante el encierro, desde que salió no ha parado de llorar "por cualquier tontería". En la misma línea, aseveró; "Estoy muy sensible, ha sido mucha información".

Para cerrar, se dirigió directamente a sus fans a quienes les hizo una petición: "Vamos a olvidar lo malo".

Esas fueron las confesiones fuertes y que pocos se esperaban de Alicia Machado luego de ganar en La casa de los famosos

¿Qué momento recuerdas de su paso por la casa más famosa de la TV?