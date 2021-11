Entre flores: Andrea Meza, Miss Universo, encandiló con su hermosura

Andrea Meza estuvo trabajando por medio oriente. En esta conflictiva zona del planeta tendrá lugar el concurso de belleza más importante del mundo. La mexicana consagrada Miss Universo se encargó de promover el concurso en una gira por Israel. Visitó sus principales tres atractivos. En primer lugar, compartió junto a Miss Israel un paseo por la playa en Tel Aviv. Luego se dirigió a Jerusalén, muy respetuosa con las costumbres locales y finalmente se dirigió a Eliat.

Esta última es la ciudad elegida para la celebración de Miss Universo 2021, que ya calienta motores y se prepara para una noche única. Mientras tanto Andrea Meza pasea por Manhattan, donde se la ha visto haciendo ejercicio y según su último posteo, descansando en Bryant Park.

Pero también ha estado trabajando. Presente en los medios le dio una entrevista a “Don Francisco”. El conductor le señaló: “Sufriste bullying, tenías exceso de peso, te sentías fea y pasas a ser la Miss Universo”. Y la morocha respondía “Mis tiempos de secundaria fueron muy difíciles, principalmente secundaria, no me gustaba ir a la escuela porque sabía que había gente molestándome”. Sin embargo, reconoció que se trataba de una cuestión de autoestima con las siguientes palabras: “El que yo no me aceptaba a mi misma era lo que me estaba afectando”

De esta manera, Andrea Meza revelaba su pesar en su infancia y adolescencia. Aparentemente y en sus propias palabras este mal está superado. Ahora que se ha consagrado como la mujer más hermosa del mundo difícilmente la opinión de algunos le haga daño. Sin embargo, vive de ellas, así que, se calzó un jean negro con una campera de cuero a tono y salió corriendo a Bryan Park.

Fuente: Instagram Andrea Meza

En el corazón de Manhattan, justo detrás de la Biblioteca Pública de Nueva York, Andrea se recostó con sus zapatillas blancas en un banco de madera y sonrío a la cámara. Envuelta en flores violetas, moradas y amarillas, la morena sonrió a la cámara y cumplió su objetivo de deslumbrar a su público.