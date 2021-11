Ex publicista de Jennifer Lopez asegura que la boda con Ben Affleck llegará pronto

¡Dos tortolitos! Al fin sale alguien cercano a Jennifer Lopez a asegurar que pronto habrá boda con Ben Affleck. Sin dudas, la pareja -que por segunda vez apuesta al amor-, son el foco de atención en el mundo del espectáculo este 2021.

Acaparan todas las miradas: Jennifer Lopez y Ben Affleck tendrán boda

No caben dudas de que son la pareja del año y, hace meses, desde que se confirmó su romance, que se llevan constantemente todas las miradas de la prensa mundial. Mientras sus seguidores no paran de reaccionar a esta historia de amor, sus más cercanos aseguran que están muy cerca de concretar su gran sueño de casarse.

Jennifer Lopez y Ben Affleck ya están mirando su vida en perspectiva y, por ello, es que la boda parece que será todo un hecho. Según declaraciones del ex publicista de JLo en los medios, el actor es quien ya estaría gritando a los 4 vientos que pronto le hará la propuesta a su amada.

Tal como se viene especulando, la pareja podría dar muy pronto el gran paso en la relación y pasar a la siguiente etapa. La misma fuente asegura que la pareja de tortolitos, esta vez, quiere establecerse bien después de tantos años.

Aunque su "compromiso está a la vuelta de la esquina ", según reveló la fuente recientemente, parece que Ben y Jennifer fueron juntos a cotizar joyas durante una escapada romántica que hicieron en Italia.

Ben Affleck y Jennifer Lopez, ¿esperan el momento indicado?

Los rumores de boda suenan cada vez más fuertes y las campanas esperan a resonar. Vale recordar que el primer rumor de casamiento salió a la luz cuando Ben Aflleck le propondría matrimonio a JLO en su cumpleaños 52 que festejaron juntos.

Aunque eso no ocurrió tal como se especulaba, el ex publicista de JLo confirmó que la idea sigue firme. Como si fuese poco, además se indicó que "no es ningún secreto" que la cantante "quiere casarse".

Por parte de Ben, también hay sentimientos muy sinceros y muchas ganas de que finalmente esta historia de amor tenga un final feliz. De hecho, en alguna oportunidad, el actor confesó que esta vez no se le escapa ya que para él: "todavía siente que Jennifer fue la que se escapó". Fuente: Vogue

Lleguen o no a formalizar con una boda, lo que sí es seguro es que Ben y JLo ya tienen planeado mudarse juntos. De hecho, ambos están buscando una casa en Los Ángeles y, al respecto, se dijo que: "Ben y Jen están buscando comprar una mansión de mega millones de dólares para llamar su mansión".

¿Crees que esta vez Jennifer Lopez tendrá su boda soñada con Ben Affleck?