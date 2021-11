Cuáles son los tatuajes que tiene Ángela Aguilar y qué significan

Los rumores de si Ángela Aguilar tiene o no tatuajes fue toda una revolución en las redes sociales. De hecho, en una oportunidad, la joven misma tuvo que salir a despejar todas las dudas.

Ángela Aguilar, ¿tiene tatuajes?

Hace 2 años, Ángela Aguilar estuvo nominada a 3 Premios Juventud y, mientras estaba allí, tuvo que salir a aclarar acerca del peculiar dibujo que llevaba en su brazo. Mientras que todos se preguntaban si de verdad la hija de Pepe Aguilar tenía tatuajes, ella misma tuvo que explicar que no tiene ni uno solo.

En esa oportunidad, aclaró que su padre le había dibujado "el fierro con el sello de nuestra familia" con "sharpie", que es un marcador que rápidamente se borra. Luego, confesó que a su madre no le gustan los tatuajes, aunque enseguida aclaró: "No le gustan los tatuajes, aunque Pepe Aguilar esté lleno de ellos".

De la misma manera, aprovechó para despejar todas las dudas que habían circulado y señaló que, aunque una nota en las redes aseguraba que ella ya se había hecho su primer tatuaje, eso no era cierto:

"Recientemente, me enteré de que tengo un tatuaje en la espalda que no tengo", dijo riéndose. Igualmente, la joven, que ya tiene 18 años, no descarta en un futuro llegar a tener el mismo amor por la tinta que su padre.

Ángela Aguilar tiene unas extrañas marcas en su espalda. ¿Qué significan?

Fueron precisamente sus fans, que minuciosamente siempre están en los detalles de la vida de Ángela Aguilar, que detectaron una imagen en particular y destacaron unas extrañas marcas en su espalda.

Según comenzaron los comentarios, esas marcas tenían una forma muy peculiar y, a simple vista, se confundían con un tatuaje de aves o flores. Como llamó la atención nuevamente, porque en ese momento era menor de edad, volvieron las especulaciones.

Aunque sus fans luego aclararon la controversia y dejaron claro que no eran tatuajes, comentaron que, si en un futuro la joven decidía hacerlo, sería completamente válido y que nada taparía su talento, como mucho menos, su calidad como persona.

De esa manera, le mostraron su apoyo y ahora están a la expectativa, ya que tiene su mayoría de edad, cuándo y cuáles serán los tatuajes que se querrá hacer Ángela en un futuro. ¿Crees que le puedan llegar a gustar como a su padre, Pepe Aguilar?