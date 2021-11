Dime cómo quieres: Ángela Aguilar fue acusada de plagio

El año pasado, cuando se lanzó la canción ‘Dime cómo quieres’ de Ángela Aguilar y Christian Nodal fue un éxito arrollador. En cuestión de horas el video ya había coleccionado miles de ‘me gusta’ y de comentarios positivos por parte de sus seguidores.

Lamentablemente esa felicidad se vio opacada cuando algunos de los cibernautas comenzaron a comentar que la canción les hacía acordar a ‘Mi Sexy Chambelan’ de Colibritany que se lanzó en el año 2012, acusando a los artistas de plagio.

Todo esto, que revolucionó las redes sociales por un buen rato, resultó ser una humorada por parte de los usuarios de internet, que de manera graciosa aseguraban que ‘a parte de Ángela Aguilar sonaba “exactamente igual” que ‘Mi Sexy Chambelán’, tanto por el ritmo como por la voz’.

Recordemos que ‘Mi sexy chambelán’ fue uno de los hits más virales que han habido en el país. Incluso la misma artista que interpretó este tema en ese momento intentó superar ese éxito y hasta el momento no ha podido lograrlo.

Detrás de la canción de Ángela Aguilar y Christian Nodal

Mientras Christian Nodal escribía ‘Dime cómo quieres’ decidió que la persona perfecta para grabar la canción junto a él era Ángela Aguilar. El único problema que tenía es que antes de proponérselo a ella quería la bendición de Pepe Aguilar, el padre de la joven artista.

“Le pedí permiso a Pepe Aguilar, obviamente porque cuida mucho la carrera de Ángela y yo le tengo mucho respeto y cariño, porque toda la gira me trataron super bien y me encantó la idea, y me gustó mucho. Yo sí estaba asustado porque pensaba que a lo mejor la canción no era la correcta, la indicada”, contó durante una entrevista el intérprete de ‘Adiós Amor’.

Después de tener el visto bueno de Pepe, el mismísimo Nodal se encargó de contactar a la más pequeña de la dinastía Aguilar y comentarle sobre el proyecto, dejándole en claro que ya tenían el visto bueno del ‘patrón’. El resto es historia.

¿Qué te parece ‘Dime cómo quieres’?