El rotundo cambio de vida de Rosie Rivera

Gran confesión. La joven Rosie Rivera, hermana de Jenni Rivera, se encuentra sumergida en un ambiente "tóxico" hace ya muchos años y necesita hacer un cambio rotundo de vida. Por ello, es que, para sanar sus heridas, elige alejarse de todos.

Rosie Rivera elige un gran cambio de vida

Con lágrimas, la empresaria americana Rosie Rivera ha tomado una importante decisión en su vida. Luego de conocerse numerosos conflictos que envuelven a la familia Rivera, la joven de 40 años, decidió hacer un cambio rotundo de vida y alejarse para comenzar fuera de California, Estados Unidos.

Vale recordar que, durante los últimos años, incluso bastante antes de la muerte de su hermana Jenni, los problemas dentro de su familia fueron tantos que para Rosie ha sido imposible esconderlos ante los medios.

Sin embargo, aunque se sabe que no todos los Rivera están involucrados en esos conflictos, igualmente se han visto afectados. Así fue el caso de Rosie, quien durante mucho tiempo se hizo cargo de los negocios que dejó su hermana y, por eso mismo, es que la han terminado involucrando en especulaciones y polémicas.

Se va de Los Ángeles: Rosie Rivera se aleja de su familia

La hermana de Jenni Rivera, Rosie, quiere sanar sus heridas. Por ello, la estadounidense contó, a través de su Instagram, que se irá de Los Ángeles. Esta decisión de un rotundo cambio es porque necesita alejarse del ambiente “tóxico” en el que siempre la involucró de alguna manera toda su familia.

Sin dudas, en los últimos tiempos, se la ha visto más afectada que nunca, al punto que llegó a confesar que por todo lo vivido, tiene heridas que necesita sanar y sería imposible conseguirlo si se queda en el mismo lugar.

Parte de lo que compartió en sus redes sociales, decía: “No quiero estar aquí en un ambiente tóxico, que no es saludable para mí. No estoy hablando nada en específico, simplemente, lo que he vivido en estos últimos años. Ya no quiero estar aquí, quiero salir de este ambiente para poder sanar. No es solamente de que quiera, necesito salir de este ambiente”.

No fue necesario que explique detalladamente todos los motivos para saber que, tantos conflictos dentro de la familia Rivera, la han afectado negativamente. De hecho, dentro del mundo artístico, se conoce hace tiempo que cada uno de sus integrantes, de una u otra manera, han sido partícipe de todos los problemas.

Luego, en un audiovisual, confesó cuál es su sentimiento frente a la partida de su hermana Jenni: “No sé si he sanado la muerte de mi hermana completamente, creo que no. Creo que tengo mucho que sanar, porque a veces no puedo hablar de ella sin llorar y ya pasaron nueve años“.

No caben dudas que el rotundo cambio de vida de Rosie Rivera, será muy positivo. ¿No crees?