Rompió el silencio: el hijo de Jenni Rivera habló sobre su herencia y sus tios

Hace 8 años y algunos meses que falleció la talentosa cantante estadounidense de origen mexicano Dolores Janney Rivera Saavedra, conocida artísticamente como Jenni Rivera. Desde que la compositora perdió su vida sus hijos, menores de edad quedaron a cargo de su hermana mayor Chiquis Rivera y de su tía Rosie Rivera.

Jenni nombró a Rosie Rivera como albacea de su herencia y le otorgó la misión de custodiar sus bienes hasta que se repartan entre sus herederos. En las últimas semanas comenzó a circular con gran fuerza en los medios de espectáculos la grieta interna entre los hijos de la intérprete de “No llega el olvido” y sus tíos.

“Nunca dije que ellos nos robaron, nunca dije eso. Como acabo de decir, quería ver la reacción, aunque las preguntas siempre van a la excusa de que no confiamos en ellos, se ponen muy defensivos” inició Jhony López.

“Dicen que somos niños y que no somos agradecidos, la última vez que hablé con Juan me dijo que solo porque era hijo de mi mamá yo no tenía derecho a hacer preguntas” amplió el vastago de Jenni Rivera a dicho programa.

Fuente: Instagram Jenni Rivera

“Sé que mi familia se va dividir pero tengo nociones y tengo derechos como hijo, no quería hablar de esto en publico, pero como se ha manejado la situación debería salir y defenderme, llegué a un punto donde dije: ‘no necesito de esto’” señaló Jhony. Además el joven heredero señaló que él junto a sus hermanos buscan que Jacquie Rivera sea la nueva albacea de la herencia familiar, desplazando a su tía Rosie.