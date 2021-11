Todo lo que no sabías sobre el polémico romance de Luis Miguel y Daisy Fuentes

A lo largo de toda su trayectoria, el cantante Luis Miguel ha conseguido enamorar a muchas más mujeres de las que nadie se pueda imaginar. Sin embargo, de todas, el polémico romance que tuvo con la modelo Daisy Fuentes fue uno de los que más lo marcó.

Daisy Fuentes ¿La mujer que enemistó a Luis Miguel con Cristian Castro?

Algunas relaciones más duraderas que otras, desde Mariah Carey, Aracely Arámbula a Erika Buenfil, -por mencionar algunas- Daisy Fuentes no solo le robó el corazón al cantante, sino que también hizo que se involucrara en una rivalidad inentendible con el cantante Cristian Castro.

Lo más controversial de esta relación, es que, en esos momentos, los cantantes era muy buenos amigos, hasta que el cruce por una mujer los enfrentó. Así es, todo lo que no sabías sobre el polémico romance de Luis Miguel y la modelo Daisy Fuentes, aquí te lo contamos.

El "polémico" romance de Luis Miguel y Daisy Fuentes

Fue a través de su serie biográfica, como de la actual “Luis Miguel: La serie”, que el público se ha enterado de varios detalles de la vida amorosa del famoso que, hasta el momento, se mantenían ocultos.

Uno de ellos, fue el polémico romance con la modelo Daisy Fuentes, donde se reveló cómo se conocieron y de qué manera se desarrolló la historia de amor. Si bien, el cantante en ese momento estaba promocionando su álbum y había muchos reporteros, cuando se cruzó a la modelo, la hizo pasar primero que todos.

A partir de ese momento, el flechazo entre ambos fue inmediato. No obstante, lo que Luis Miguel desconocía, era que ella ya mantenía una relación con Cristian Castro. Pero, gracias a los encantos “clásicos” de Luismi, la modelo no se pudo resistir y no solo que dio por terminado su romance con el hijo de Verónica Castro, sino que, rápidamente, se la relacionó con el Rey del Sol.

Oficialmente, tanto Luis Miguel como Daisy Fuentes, se declararon como "pareja" cuando llegaron juntos a los Premios Oscar en el año 1996. Ni bien llegaron, captaron la atención de todos los medios y paparazzi.

Sin embargo, para mal pesar de la modelo, aunque se los vio agarrados de la mano y se mostraron muy acaramelados, en varias entrevistas, Luis Miguel nunca terminó de confirmar la relación. De hecho, siempre aseguraba que Daisy, era una gran amiga conocida del medio. "FUENTE: La Verdad Noticias"

Luego de un largo periodo de su apasionado romance, fue precisamente la modelo quien decidió ponerle fin a la relación en 1998. Fuentes ya se había dado cuenta que el cantante no tenía intenciones serias con ella y, muchos menos, para casarse algún día.

De todo lo que probablemente muchos desconocían de este polémico romance de Luis Miguel y Daisy Fuentes, es que la confrontación con Cristian Castro, duró muchísimos años.

