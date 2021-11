Modo fit: Andrea Meza, Miss Universo, encandila con su figura

Andrea Meza volvió a demostrar su incomparable hermosura en las redes sociales con un nuevo post. La modelo mexicana de 27 años disfruta del último tramo como reina de belleza.

En las últimas horas, la cuenta oficial de Miss Universo publicó cuatro fotografías en su cuenta de Instagram que conquistaron a gran parte de sus millones de followers de alrededor del planeta. En la misma se puede ver a la morocha haciendo gala de su belleza y elegancia ante la cámara con un look deportivo. Allí, la mexicana lució una musculosa negra y una biker borravino estampada Además, la azteca complementó su look con su cabello recogido, pequeños aretes y un delicado make up.

“Acabo de empezar a usar @fitness.coach.appEs una excelente aplicación de acondicionamiento físico, que ofrece entrenamientos de calidad, puede seleccionar su propio entrenador, obtener su programa personalizado de acuerdo con su nivel de condición física, objetivos y equipo” fue la primera parte del extenso y promocional epígrafe que eligió Meza para acompañar las recientes y deportivas instantáneas en la popular red de la camarita.

“Además, son el socio oficial de UFC. lo que significa que tienen los mejores programas de cardio boxeo y entrenamiento cruzado. Elegí el programa de entrenadores RED TEAM Ultimate Fitness, ¿qué programa elegirías? ¡Visite el enlace en mi historia durante el primer mes gratis!” cerró Andrea.

Fuente: Instagram Andrea Meza

Como era de esperarse esta publicación que tiene como única protagonista a la actual Miss Universo se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 6 mil corazones. Además, la novia del tiktoker Ryan Antonio recibió cientos de mensajes de cariño y halago, de parte de sus más fieles followers, hacia su espléndida figura física y su outfit escogido.

