Tantos años y todos siguen al pendiente de cuánto ganaba Galilea Montijo en Televisa. La gran duda de si es millonaria gracias a su sueldo en 'Hoy' llegó a su fin.

La mismísima conductora rompió el silencio para que se terminen las especulaciones y aclaró todo acerca de los rumores sobre su salario. Además, aprovechó a defender a su esposo tras la acusación de abuso de poder.

¿Es millonaria? Galilea Montijo aclaró sobre cuánto ganaba en Televisa

Ante todo, vale aclarar que Galilea Montijo, la famosa conductora del programa Hoy, en repetidas ocasiones se vio envuelta en dimes y diretes. Asimismo, antes de aclarar cuánto ganaba en Televisa, vale destacar que debido a su estado de salud, es que se la veía muy ausente hasta que ella misma contó los motivos.

Esta vez, tras tantas especulaciones de si es o no millonaria, la presentadora de Televisa fue catalogada como una de las mejor pagadas por la empresa con cifras completamente exorbitantes.

Además, fue cuestionada sobre los privilegios que tuvo este 2021 en sus idas y vueltas como también la acusación de que su marido enfrenta problemas sobre presunto abuso de poder.

En una entrevista para diversos medios de comunicación, Galilea Montijo aclaró la gran duda de cuánto ganaba en Televisa y si es verdad que es una de las mejores pagadas. La actriz y conductora mexicana aseguró que las cifras que están manejando públicamente, son muy peligrosas y deberían tener más recaudos por su seguridad.

Además, aclaró que si quieren pensar que es millonaria, todo depende con quien se compare su sueldo y enfatizó:

“¿Mejor pagada de qué? Depende contra quien lo digas. No, las cifras que manejan, son muy peligrosas, no te lo digo por ‘ay qué miedo que lo digan’, te lo digo porque no es cierto”.

Asimismo, también recalcó que en el caso de ser cierto la suma de la que hablan, se sentiría muy orgullosa, ya que lleva más de dos décadas trabajando para la empresa sin parar.

“Lo diría muy orgullosa, tengo más de 20 años trabajando sin parar. Yo lo mucho o poco que tengo ha sido por mi trabajo y gracias a Televisa que me ha dado trabajo, ha sido de mucho esfuerzo lo que he podido darle a mi mamá y de eso yo me siento muy orgullosa, pero de eso a las cantidades que manejan, ‘ay mijo, ojalá, no estaría aquí’”, confesó la actual ex conductora de Hoy.

Si bien en ningún momento especificó cuánto ganaba en Televisa, cabe destacar que después de más de 20 años trabajando para la misma empresa de la familia Azcárraga, sí se dio a conocer que su fortuna ascendía a unos 2 millones de dólares. Fuente: La noticia Charlotte

Galilea Montijo habló sobre su marido y su estado de salud

Aprovechando el momento, aclaró que la acusación que se hace sobre su marido – por el supuesto abuso de poder – dijo que es una guerra sucia en su contra y que pronto la verdad saldrá a la luz. Finalmente, a quien catalogó como un buen hombre – pidió que primero –antes de juzgarlo - que comprueben lo que dicen.

Mientras, Galilea Montijo desea recuperarse del todo, para retomar en Hoy y en otros proyectos que tiene esperando a concretarse. En esta nota, rompió el silencio, contó los detalles de su salud y los motivos que aún le impiden ir al programa todos los días.