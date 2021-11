Kim Kardashian subió la temperatura en la boda de su amigo Simon Hucks

La empresaria Kim Kardashian no solo subió la temperatura en la boda de su amigo íntimo Simon Hucks, sino que su discurso terminó siendo muy comentado, luego de lo que dijo. ¿La has visto?

Si hay alguien que tiene la agenda ajustada de eventos todo el tiempo, es Kim Kardashian. Precisamente, en estos últimos días, se estuvo viendo de boda en boda. En esta oportunidad, la empresaria asistió a 2 de ellas casi en simultáneo y dio mucha letra para hablar.

2 bodas, un amigo y una protagonista: Kim Kardashian

La empresaria acudió primero al enlace de su mejor amiga, Paris Hilton. Allí dio bastante de qué hablar por el outfit con el que llegó. Pero no fue solo eso, sino por convertirse en el mejor apoyo de la novia esos minutos antes de que llegara al altar.

Como si fuera poco, al día siguiente, Kim Kardashian tuvo otra boda y se trató de su amigo íntimo Simon Huck, muy querido y cercano a toda la familia Kardashian. Vale destacar que dio el "sí, quiero" con su marido Phil Riportella, otro gran amigo de Kim.

En dicho evento, estaban también presentes Kourtney Kardashian y Travis Barker que, una vez más, demostraron lo intensa que es su relación. No obstante, quien no pasó desapercibida, fiel a su estilo, fue Kim.

Kim Kardashian hizo bromas, se llevó todas las miradas y levantó la temperatura

Muchos no se sorprenderán, pero la socialité, modelo, empresaria y personaje público estadounidense Kim Kardashian, de 41 años, ya está acostumbrada a llamar la atención por su exuberante presencia.

Sin embargo, esta vez en la boda de su amigo Simon Huck, consiguió quitarle todo el protagonismo a los dos tortolitos y no solo lo consiguió por cómo estaba vestida, sino con un discurso que, de verdad, fue imperdible.

Si hay algo que a la empresaria le sobra, además tener mucho dinero, es sentido del humor, y en esta oportunidad, hizo provecho de él y bromeó con su fracaso en los matrimonios.

Sin dudas, no pasó para nada desapercibida: "Estaba un poco confundida porque realmente no he entendido este asunto del matrimonio, así que no sé qué tipo de consejos os voy a dar esta noche" provocó con su declaración Kim a todos los asistentes que, inmediatamente, estallaron de la risa.

Cabe recordar que Kim Kardashian se divorció de Kanye West a principios de este 2021 y tiene muy claro que su matrimonio con el rapero, quedó en la historia. Eso sí, esta vez, a su amigo lo acompañó, pero sin reparos bromeó al respecto, llevándose todas las miradas.

¿Te gusta su sentido del humor?