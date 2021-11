Todo por dinero, la sorpresiva decisión de una participante de Exatlón México

Exatlón México se convirtió en uno de los realitys más importantes de la televisión del mencionado país, y sin discusión alguna, cada episodio deja en evidencia que los seres humanos somos un tanto competitivos por naturaleza.

Con cinco temporadas de puro éxito, el programa que pone a prueba la fuerza, la resistencia y el estado físico de sus concursantes, no para de dar que hablar, y quienes pasan por él alcanzan la fama casi instantáneamente.

Pero cuando de fama se trata, a la prensa no se le escapa absolutamente nada. Como por ejemplo que Aristeo Cázares, la ex estrella de Exatlón, estaría comenzando un romance con La Bebeshita, su compañera en Master Chef Celebrity.

Digamos que tarde o temprano todo se sabe y eso le jugó una mala pasada a una de las participantes más recordadas de la cuarta temporada de programa, y no por descubrirse ningún tipo de romance.

Se trata de Evelyn Guijarro, la finalista de Titanes vs Héroes que supo conquistar a la audiencia del famosos show por su personalidad y capacidad de liderazgo dentro del equipo azul.

La conocida lanzadora de jabalina, que pocos meses atrás parecía tener un futuro prometedor dentro de la televisión y del deporte, hoy se encuentra muy alejada de eso y se la rebusca para generar ingresos.

Tras su paso por la revancha de Exatlón, Guijarro aprovecha su más de un millón de seguidores en Instagram para promocionar un nuevo emprendimiento, con la necesidad de hacer crecer su economía. Esto confirma que la fama no lo es todo y el dinero no viene tan fácilmente.

La ex integrante del equipo azul anunció el lanzamiento de “GIN”, su propia marca de joyería fina. Y este inesperado proyecto no pasó desapercibido para sus ex compañeros de programa, que la apoyaron al momento, y para el público en general.

A diferencia de otros integrantes de la cuarta entrega del show, como Mati Álvarez y el mencionado Cázares, que brillan en la pantalla de Venga La Alegría Fin de Semana, Evelyn encontró la manera sacar a la luz su lado empresarial y aprovechar a los “fans” que le dejó la televisión.

La marca de la finalista ya tiene su propia cuenta de Instagram, con más de 14 mil seguidores, y promociones de descuento de hasta un 15 por ciento. Además, asegura que todos sus productos son de plata 925.

La fama no será todo, y las puertas que abre Exatlón a sus estrellas no siempre darán tanto fruto, pero indudablemente la producción de TV Azteca es un abanico de oportunidades porque su audiencia lo sigue consagrando como el favorito de México.