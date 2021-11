¿Cuántos hermanos tiene Maluma, quiénes son y qué es de sus vidas hoy?

Juan Luis Londoño Arias, conocido artísticamente como Maluma, es un cantante colombiano de pop, reguetón y trap latino que es dueño de un brillante talento y de una voz sumamente cautivadora que a diario suma más seguidores en todas partes del mundo. Claramente esta gran fama que posee se debe a su excelente trabajo realizado en la música contemporánea de estos últimos años.

Sin embargo en esta nota hablaremos de su vida personal, puntualmente de su familia. Maluma nació el el 28 de enero de 1994 en Medellín, Colombia. Hijo de Marlli Arias y Luis Alfonso Londoño, con una hermana mayor llamada Manuela. Es tan importante para él su familia que "Maluma" son las primeras sílabas de los nombres de sus padres y hermana. Marlli, su madre; Luis, su padre y Manuela, su hermana mayor.

Manuela Londoño, como mencionamos en el párrafo anterior, es la hermana mayor del famoso cantante colombiano. Ellos tiene una perfecta relación ya que en diversas ocasiones Manu se ha encargado de dedicarle fotos y frases a su querido hermano. Un claro ejemplo de ello es una publicación del mes pasado que dice lo siguiente: "Gracias papás… no me dieron solamente un hermano, ME REGALARON A MI MEJOR AMIGO!".

Por su parte, Manuela se ha dedicado a vivir en su ciudad natal y a diferencia de su hermano decidió encaminar su vida a lo académico. Es por ello que estudió psicología durante varios años, una carrera a la que luego sumó la de filosofía. En tanto que en lo profesional, se ha destacado por ser una persona muy vinculada a ciertos proyectos solidarios. Ella misma preside la organización solidaria de su hermano llamada El arte de los sueños, una fundación centrada en 2016 para impulsar los sueños de niños y adolescentes colombianos en riesgo de exclusión social.

Gracias ello Manuela Londoño posee una gran popularidad en las redes sociales ya que cada vez que realiza una publicación sus seguidores reaccionan de manera inmediata con miles de likes y cientos de comentarios alabando sobre todo lo que comparte de las giras con su hermano y de los proyectos solidarios del mismo.