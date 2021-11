Qué tan cierto es que Ángela Aguilar usa Auto-Tune para cantar en vivo

Recientemente, hubo una gran sensación en las redes sociales. La joven talentosa Ángela Aguilar cada vez que canta a capela y en vivo, dicen que utiliza auto tune. ¿Será verdad?

En uno de sus últimos conciertos, los fans fueron quienes enloquecieron al ver en vivo a la joven talentosa hija de Pepe Aguilar, Ángela Aguilar. Impecable y con su dulce voz, una vez más llegó a miles de corazones.

Sin embargo, luego comenzó a circular un video por YouTube que provocó aún más sensaciones controversiales y reacciones inesperadas.

La trayectoria musical de Ángela Aguilar

Desde muy pequeña, Ángela Aguilar ha generado un cariño inmenso en el público que siempre siguió a los integrantes de la Dinastía Aguilar. Asimismo, también generó controversias acerca de su vida personal como profesional, ya que desde los 5 años se ha subido a un escenario y nunca más se alejó.

Están quienes la admiran por eso y quiénes no. Sin embargo, la joven, ya mayor de edad, remarca siempre que su vida está repleta de historias a través de su voz. De esa manera, es que siempre dice que más allá de otros sueños que tiene, agradece poder aportar su granito de arena a todos los jóvenes que la siguen para que amen sus raíces.

Cabe recordar que, en el año 2012, lanzó su primer álbum “Nueva Tradición” junto a su hermano Leonardo. Este EP lo produjo Manuel Cazares y consiguió gran éxito, no sólo en México, sino también a nivel internacional.

No caben dudas de que Ángela ha cosechado muchos éxitos. De hecho, más allá que viene de una familia de puro talento, cuando tenía 17 años, supo poner al apellido de su familia en lo alto al ser nominada para los Grammy Latinos como “Mejor Artista Nuevo” y “Mejor álbum de Ranchero/Mariachi” con su álbum "Primero Soy Mexicana".

Cantando a capela y en vivo, ¿Ángela Aguilar usa Auto-Tune?

Recientemente, Ángela Aguilar ha conmocionado a todos sus fans. La princesa de la música mexicana ha difundido un video en donde se la escucha cantando a capela y en vivo, maravillosamente como siempre.

No obstante, ese video de YouTube que se difundió, fue inédito y extraído de una entrevista donde se puede ver a la joven que, a pesar de cantar a capela por solo unos segundos, su potente voz se aprecia de forma nítida.

Fue pura conmoción inmediata, porque allí no solo se demostró el talento que tiene en su destacada voz, sino que fue elogiada por no necesitar de ningún tipo de ajuste con edición digital. Esto se refiere a que no tuvo que usar Auto-Tune, como lo hacen usualmente otros artistas que después decepcionan cuando sus voces no son tan nítidas como cuando se escuchan en versión digital.

La realidad es que, para los que pensaban que Ángela Aguilar hace uso de Auto-Tune para sus canciones en vivo, no es cierto. Su voz naturalmente, es bellísima y no requiere de ninguna ayuda. ¿Será cierto?