Andrea Meza, Miss Universo hipnotizó a todos con su fresco vestido

Tel Aviv está de fiesta recibiendo a las “Miss” que concursaran en la edición de “Miss Universo 2021”. Ellas están en este momento haciendo actividades de promoción. El concurso tendrá lugar en ese país, pero en el otro extremo de su geografía. La sede para el año 2021 es la ciudad de Eilat, de clima árido y temperaturas que rondan los 40 grados en verano, ideal para el desfile de trajes de baño.

Andrea Meza, la Miss Universo mexicana que logro coronarse en 2020 se encuentra en Israel haciendo actividades de promoción. La chihuahuense de 27 años detuvo Instagram al publicar una foto en la que se la observa despampanante.

Junto a Miss Israel Noa Cochva, mostró en sus historias como disfrutaba de la playa hablando un perfecto inglés. A su vez replicaba la cobertura que la cuenta oficial de Miss Universo hacía sobre su recorrido en el país medio oriental. Con un vestido de “Show Me Your Mumu” y una sandalias de “Yellow Box”, su estilista Emma Pritchard completó un look más que adecuado para las actividades que está desarrollando.

“Shalom Tel Aviv” saludaba la mexicana, “Primer día en Israel para promocionar la competencia Miss Universo 20221 el próximo mes”, confirmando la celebración del evento para el 12 de diciembre. “Mis primeras actividades comprenden entrevistas, caminar por la playa y encontrarme con Miss Israel. Vendrá más” continuaba.

Fuente: Instagram Andrea Meza

En los pies de Andrea Meza podemos ver sandalias color suela de cuatro tiras y tacones en altura mediana. Más arriba un hermoso vestido floreado en tonos rosados y verde, ajustado con un cinto color blanco y detalles suela que combina con sus sandalias. El vestido finaliza en puntas y en la parte superior hay una asimetría que envuelve su brazo derecho y deja al descubierto el otro. Todo coronado con diversas joyas en ambas manos y aros prominentes. ¡Hermosa Andrea!

Fuente: Instagram Andrea Meza