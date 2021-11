La posible novia de Toni Costa va por todo contra Adamari López

Al parecer, Evelyn Beltrán, la posible novia de Toni Costa, al reactivar su cuenta de Instagram reveló mensajes muy "dudosos" en apoyo al bailarín, pero con indirectas a Adamari López.

Cabe recordar que, luego de la separación “casi” definitiva de una de las parejas más queridas en el mundo del espectáculo, las especulaciones de que ambos se encuentran en una nueva relación amorosa, son cada vez más fuertes.

Polémicos mensajes de Evelyn Beltrán a Toni Costa y, ¿contra Adamari López?

Ahora, la posible nueva novia de Toni Costa, va por todo. Desde que regresó nuevamente a las redes sociales, no solo le dejó un mensaje muy efusivo al bailarín español, sino que envió unas indirectas muy “directas” para la conductora Adamari López. Aunque no hay confirmación de que sean efectivamente con esa intención.

No obstante, así lo percibieron sus seguidores, que están en todos los detalles que rodean a la ex pareja. Al parecer, esos polémicos mensajes los escribió la misma noche en que Adamari y Toni se enfrentarían con sus programas de baile.

Según aseguraron varios medios, podrían ser mensajes indirectos a la conductora, ya que la primera frase decía: “Siéntate y habla conmigo, verás que no soy todo lo que dicen”. Rápidamente, todos asociaron que dicha frase era una invitación directa para Adamari a que la conozca realmente cómo es.

Luego, escribió otro donde hace referencia al perdón y que no le guarda rencor a nadie. Si bien ambos mensajes no están directamente enviados a nadie en particular, fueron muy polémicos porque con ellos reabrió su cuenta la posible novia de Toni Costa.

Lo más llamativo fue que, al reabrir su Instagram, los seguidores de Adamari descubrieron que Beltrán sigue a la cuenta de su hija Alaïa, y eso probablemente no sea del mayor agrado para la conductora.

2FUENTE: Actitud Fem"

¿Quién es Evelyn Beltrán?

La posible novia de Toni Costa se llama Evelyn Beltrán y, además de mostrar que va por todo contra Adamari López, siempre presume su belleza. Imponente, la famosa tiktoker e influencer, es una modelo mexicana dedicada al entrenamiento fitness.

Hasta hace un tiempo, no se hablaba de ella. Sin embargo, luego de algunas pistas que la asociaron a un romance con el bailarín español, no para de estar en el ojo de la tormenta. Cada uno de sus movimientos ahora son estudiados, sobre todo, por los fans de la conductora de "Hoy".

Al igual que Toni, es madre, pero de un hijo varón que tuvo con el entrenador Timbo Domínguez. Antes de cerrar su cuenta de Instagram, se veía que compartía muchas imágenes con el niño.

Si los polémicos mensajes que escribió son o no una indirecta para Adamari López, habrá que esperar a ver y dependerá si este romance avanza, o no.

¿A ti te gustaría que la influencer sea la nueva novia de Toni Costa?