La actitud de Toni Costa que puso celosa a Adamari López

Tras la separación, después de varios años de relación, es normal que tanto Adamari López como Toni Costa quieran rehacer su vida y darse nuevas oportunidades. De esa manera, salió a la luz que el bailarín español tuvo una actitud que puso celosa a la madre de su hija.

Cabe recordar que en las últimas semanas los rumores de que el español comenzó una nueva relación con la influencer Evelyn Beltrán resonaron muy fuertemente. Sin embargo, él mismo ha salido en sus redes sociales a enfatizar que su único amor –por el momento – es su hija Alaïa.

Pero, como sucede normalmente, algunos rumores terminan en aciertos y esta vez parecería que la actitud de Toni Costa habría puesto celosa a Adamari López. Cabe recordar que fue en el programa "Chisme No Like" que dieron la primicia y hasta le pidieron al bailarín que lo confirmara.

De acuerdo con los argumentos de dicho programa, el bailarín habría ido al aeropuerto a recoger a quien sería su nueva pareja, Evelyn Beltrán, quien llegaba para pasar un fin de semana con él.

Según el periodista Javier Ceriani, con esta nueva reacción de Adamari, se podría confirmar totalmente que Toni "verdaderamente" está decidido a abrir las puertas de su corazón nuevamente. ¿Será cierto?

Toni Costa con ¿nueva novia? y Adamari López ¿celosa?

Según el programa ya mencionado, Adamari no se quiso quedar callada y contestó a estos rumores a través de un mensaje que –como acostumbra – lo publicó en sus redes sociales.

La decisión de hablar, la tomó después de que aseguraran en todos los medios de que ella también había iniciado una relación con el ex de Evelyn, Timbo Domínguez. Su mensaje fue metafórico y muy pocos dedujeron lo que la conductora quiso aclarar:

"El único pájaro que se atreve a picotear el águila es el cuervo: se sienta sobre su espalda y le muerde el cuello. Sin embargo, el águila no responde ni lucha contra el cuervo, no gasta ni su tiempo ni su energía en su atacante, simplemente abre sus alas y comienza a elevarse cada vez más alto en los cielos, cuanto más alto es el vuelo, más difícil es para el cuervo respirar y luego se cae por falta de oxígeno. Aprende del águila, enfócate y sigue subiendo, no todos podrán resistir tu altura”.

Este mensaje, Adamari lo publicó en sus historias de Instagram. Asimismo, tras tanta especulación, en dicho programa también se afirmó que la conductora no quiere reconocerlo, pero sí ha comenzado a salir con Domínguez. "FUENTE; DEPOR"

No obstante, hasta el momento, ninguno de los dos, ni Adamari López ni Toni Costa han confirmado nada de sus nuevos romances. Mientras, todos estamos expectantes a si la actitud del bailarín puso o no celosa a la conductora de Hoy.

¿Tú qué crees? ¿Todo se tratará de celos o rivalidad?