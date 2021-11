Discriminaron a Yalitza Aparicio por su origen y así se defendió

Yalitza Aparicio Martínez es su nombre completo. Actualmente, tiene 27 años, es actriz y profesora de preescolar? mexicana, muy reconocida por su debut actoral en la película Roma. La discriminaron por su origen indígena y así se defendió.

Yalitza Aparicio: Famosa, querida, pero discriminada

Cabe recordar que, luego del éxito que le trajo la película 'Roma’, Yalitza Aparicio no ha dejado de sorprender al mundo entero por ser una imagen maravillosa de inclusión. En esta última oportunidad, lo hizo con un espectacular look posando como toda una modelo para la revista "Bad Hombre".

La joven actriz se mostró reluciente y segura. De esa manera es que, a través de sus redes sociales, les mostró a sus seguidores algunas de todas las imágenes que formaron parte de dicha producción.

Sin embargo, por más famosa y querida que sea, existe otra mirada juzgadora y así fue que la discriminaron por su origen indígena. Vale destacar que Yalitza siempre se ha pronunciado, en más de una oportunidad, en contra del racismo.

Esta vez, de acuerdo a una entrevista reciente, Aparicio alzó nuevamente su voz en contra del racismo que se vive en México. Aseguró que la sociedad aún está necesitando de más unión y amor.

Su línea de pensamiento, desde muy pequeña, se basa en que cualquier sociedad puede crecer siempre y cuando todos tengan igualdad de oportunidades, sin importar el color de su piel.

“Me encantaría que la sociedad se dé cuenta que todos somos seres humanos, que tenemos derechos que deben ser respetados, más allá de una idea que se ha forjado, que las oportunidades se limitan por el color de piel u origen. Siempre he creído que, si una sociedad progresa, es porque nos apoyamos entre todos”.

Yalitza Aparicio se defendió de las críticas por su origen indígena

Yalitza Aparicio aprovechó la sesión de fotos que tuvo para la revista “Bad Hombre” y habló sobre la importancia de que se las incluya a las personas con sus mismos orígenes indígenas en el mundo de la moda.

Sobre todo, hizo hincapié en la discriminación que hay con las grandes y reconocidas marcas. La joven actriz aún no puede creer que se siga viviendo esta exclusión:

“Algunas veces he leído comentarios en los que me dicen que por ser indígena no debería de portar ropa de marcas de lujo, o porque eres indígena no puedes estar con una marca de lujo tan importante como Cartier”.

Para cerrar y demostrar cómo es su apoyo en contra de la discriminación, subió en su Instagram una publicación donde se mostró como una mujer sumamente imponente. "FUENTE: Uno TV"



Como si fuese poco, la actriz indígena originaria de Oaxaca, lució un diseño original de Gabrielle Venger, impresionante y demostró que sí hay marcas que no discriminan.

¿Tú apoyas a Yalitza Aparicio en su defensa?