Alex Rodríguez: qué le espera al ex de Jennifer Lopez en el futuro

Jennifer Lopez y Alex Rodríguez rompieron su compromiso en marzo, pero fue un mes después cuando anunciaron su separación definitiva luego de cuatro años de relación. La decisión fue definitiva y quedó confirmado cuando al poco tiempo la cantante se mostró en público con el actor Ben Affleck.

En la última etapa de la relación han circulado muchos rumores de infidelidad de parte del deportista y pese a que nunca se negaron, fuentes cercanas a la cantante indicaron que la ruptura no tuvo que ver con un caso en particular. Hacía mucho tiempo que JLo no confiaba en él y no podía disfrutar plenamente de su relación.

Fuente: Getty Images.

“A ambos les gustaba pasar más tiempo juntos como una familia, pero les resultaba difícil mantener esa chispa especial cuando se veían”, indicó una fuente cercana a la expareja a la revista People, y agregó: "Intentó arreglarlo, pero había demasiados asuntos por resolver. Ella sabía que era el momento de dejarlo. Había problemas cuando se abordaban los planes de boda y problemas de confianza que no podía dejar pasar".

Poco después que cancelaron el casamiento, Alex Rodríguez viajó a República Dominicana donde Jennifer Lopez se encontraba grabando la comedia romántica "Shotgun Wedding" para salvar sin éxito su amor. La artista puso fin a la relación semanas más tarde: "Jennifer ya ha pasado por este tipo de situaciones complicadas antes. No es de las que se sienta y se pone a llorar".

Cómo será el futuro de Alex Rodríguez

La tarotista colombiana Luz María Peña le tiró las cartas del tarot al exjugador de béisbol estadounidense e indicó que aparece "el Arcano Menor del Caballero de Oros", es decir que tendrá muchos proyectos a futuro: "Proyectos que van a surgir de repente. Digamos que le espera un resto de año muy productivo en el que tal vez va a estar mucho más enfocado en su carrera y en sus relaciones públicas".

El pasado 27 de julio, Alex Rodríguez celebró sus 46 años con un increíble viaje a la ciudad costera francesa de Saint Tropez y estuvo acompañado de hermosas mujeres. Al exdeportista se lo vio divertido paseando en lancha lo que demuestra que él también pasó de página en su vida amorosa, aunque no está vinculado sentimentalmente con nadie.

¿Qué imaginas que le espere a Alex Rodríguez en adelante?