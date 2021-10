La actriz y presentadora mexicana Jacky Bracamontes siempre que puede expresa sus sentimientos de amor a través de las redes sociales. Con su esposo Martín Fuentes, tienen una bonita historia de amor que ya llegó a cumplir los 10 años de matrimonio.

La romántica historia de amor entre Jacky Bracamontes y Martín Fuentes superó todos los obstáculos. Fruto de su amor, han tenido 5 hijas Jacky, Carolina, Renata y las mellizas Paula y Emilia.

"FUENTE: AS México"

Jacky Bracamontes y Martín Fuentes: La romántica historia de amor

La romántica historia de amor entre Jacky Bracamontes y Martín Fuentes comenzó inesperadamente para ambos. Fue precisamente en una entrevista para el programa de televisión ‘Suelta la Sopa’ que la presentadora contó cómo se conocieron.

Anteriormente, en una charla con Roger González, Jacky contó que antes de conocerse con el corredor de autos de F1, llegó a pensar que se iba a quedar soltera de por vida. Todo comenzó cuando la actriz fue a una cita a ciegas que había organizado su gran amiga Maki, la ex esposa de Juan Soler.

“Maki me dice: ‘te voy a presentar a alguien’ y yo: ‘¿a quién me vas a presentar?’, Me dice: ‘a Martín Fuentes ¿lo conoces?’. Entonces lo contacta por Facebook, una cita a ciegas y él le dijo: ‘sí, sí la quiero conocer’, luego me confesó que años antes había dicho: ‘a esta sí le pongo departamento y me caso con ella’, se hizo el interesante, pero ya quería conmigo”.

Jacky Bracamontes recuerda que fue un flechazo a primera vista. La cita la tuvieron en un cine donde también fueron Juan Soler y Maki. Después de ahí se fueron a cenar y se cayeron muy bien. De ahí en adelante recuerda que no se separaron nunca más.

Sin embargo, según recuerda, el actual esposo la engañó una vez y fue cuando apenas se estaban conociendo, en las primeras salidas: “Martín me engañó cuando lo conocí. Lo invité a una boda, la boda de una prima mía, fue nuestra primera cita y bailamos toda la noche, entonces yo dije ‘ya la hice, éste baila’, porque yo soy el alma de la fiesta”, detalló Bracamontes.

Esa noche recuerda que fue ella la que abrió la pista de baile luego de que bailaran los novios. Fue hasta las 5 de la mañana que Martín bailó con ella toda la noche, al punto de decirse a si misma ‘wow’.

La romántica historia de amor entre Jacky Bracamontes y Martín Fuentes comenzó con esa cita a ciegas y el resto ya es de público conocimiento, porque cabe recordar que contrajeron matrimonio el 1 de octubre de 2011 y al día de hoy tienen una hermosa familia.

La pareja presume de su amor en las redes sociales y aunque todos le pregunten cuál es el secreto para llevar adelante un matrimonio de 10 años, ella siempre dice que no lo hay. Eso sí, determinó:

"Sí hay que escaparse de la vida de rutina, sino la pareja se acaba. Ese es un consejo importante, que te des el espacio para estar en pareja, dos elegir tus batallas y respetar mucho a tu pareja”.

Y tú ¿Te animarías a ir a una cita a ciegas como lo hicieron Jacky Bracamontes y Martín Fuentes?