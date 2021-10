El duro mensaje de Danna Paola a un sitio de noticias de espectáculos

Danna Paola se molestó con el sitio de espectáculo “TV Notas” tras la publicación de un nota donde se asegura que la cantante mexicana de 26 años sufre de maltrato de parte de su novio Alex Hoyer e inclusive lo tildaron de vividor. Dicho medio compartió la supuesta entrevista a una fuente cercana a la artista azteca que dejó varias explosivas declaraciones.

“Es superceloso e inseguro, pues como no están juntos todo el tiempo, ya que ella vive en la CDMX y él en Monterrey, teme que algún otro chavo la enamore, pero más que nada porque no quiere perder la atención de los medios y de los fans que ha ganado a raíz de su relación. Además, la controla en todo y ya hasta metió su cuchara en su carrera” y “Nos preocupa porque Alex cae en la violencia emocional y tememos que sea una nueva versión de Eleazar Gómez, con quien Danna tuvo una relación muy tóxica” son algunas de las respuestas más resonantes en dicha nota. Ante ello Danna decidió salir a aclarar la situación a través de su cuenta oficial de Twitter.



“Lo que me preocupa es que los medios amarillistas cómo está revista sigan subestimando la valentía y la fuerza de una mujer en sus ejemplares… YO NO ME DEJÓ MALTRATAR NI POR UN NOVIO NI X NADIE” fue el primer tuit compartido por Danna Paola.

“Evitemos seguir propagando el machismo comprando este tipo de revistas, y con una nota de mal gusto subestimar mi inteligencia y mi fuerza como mujer, así como la de muchas mujeres publicadas en este medio” amplió Paola su descargo en la red del pajarito.

Como era de esperarse ambos tuits de la intérprete de “Mala Fama” se llenaron de comentarios, likes y retuits en tan solo unas horas. Los fans de la estrella de las primeras temporadas de “Élite” mostraron todo su apoyo ante el duro momento vivido por la actriz de 26 años.