Quién es 070 Shake: la artista revelación que ya está a la altura de Kanye West

070 Shake es la nueva revelación del hip hop y el R&B, y gracias a su primer álbum ya se ganó una gran cantidad de seguidores. Con 24 años, la joven nacida en la ciudad North Bergen, en Nueva Jersey, Estados Unidos, ya colaboró con artistas de la talla de Kanye West y va en camino a coronarse como la nueva estrella de su género.

A Danielle Balbuena, su verdadero nombre, siempre le gustó escribir poesía, cuyos versos luego se transformaron en canciones. Fue en 2015 que grabó sus primeros temas llamados "Proud" y "Swervin", y ya para 2016 tenía una miles de reproducciones en SoundCloud, lo que la convirtió en una artista emergente que llamó la atención para los amantes del hip hop.

El surgimiento de 070 Shake

El origen de su nombre artístico no tiene mucha historia: cuando recién empezaba eligió el 070, que es uno de los códigos postales de Nueva Jersey, pero más tarde ese número lo tomó un grupo de 11 compositores y productores de los cuales Danielle Balbuena formó parte. Una vez que se desintegró, ella siguió trabajando en su música y adaptó el apodo definitivamente.

Fuente: DEF JAM

Inicios de su carrera profesional

Por lo general, en el mundo de la música muchos artistas se colocan en el ojo público y llegan al éxito cuando hacen colaboraciones con cantantes populares o los representantes se interesan por su talento. Así ocurrió con 070 Shake: la joven llamó la atención de YesJulz, una influencer y gestora de talentos estadounidense, cuando esta escuchó la canción "Proud".

Rápidamente se convirtió en su mánager y le consiguió buenas ofertas laborales como tocar en una prueba de sonido para Yeezy. Allí conoció a Pusha T, presidente del sello discográfico GOOD Music de Kanye West, quien le ofreció un contrato el cual incluía hacer colaboraciones con el rapero, uno de los más influyentes para el desarrollo del hip hop mainstream, la música popular y la cultura popular en general del siglo XXI.

A partir de ese momento su carrera no hizo más que despegar y tocó con otros gigantes de estos géneros como Kid Cudi, Pusha T y DJ Khaled. La discográfica reeditó su canción "Tust Nobody" en 2016 y además de producir su trabajo también le abrieron más oportunidades: fue la telonera de la banda británica "The 1975" y lanzó su primer mixtape, The 070 Project: Chapter 1.

Los últimos proyectos de 070 Shake

070 Shake se lanzó como modelo en el otoño de 2017 para la firma Gypsy Sport y en 2018 publicó su EP llamado "Glitter", de 6 pistas que tocan temas como el abuso de las drogas, la sexualidad y los problemas de autoestima. "Estar en un lugar oscuro y encontrarte a ti mismo y resolverlo. Se trata de estar en el más bajo de los más bajos del tipo de mierda", dijo sobre este EP.

Su primer álbum "Modus Vivendi" llegó en enero del 2020 y durante ese año hizo trabajos como "Santería", una pista del álbum Daytona de Pusha T y participó como vocalistas en "Ghost Town" y "Violent Crimes" del álbum Ye de Kanye West. Sin duda 070 Shake se abre paso en el mundo de la música y podría convertirse en una referente del hip hop.