Karla Panini no se guardó nada sobre la relación de Maite Perroni

Solo pasaron unas pocas semanas que la mismísima Maite Perroni confirmara su relación con Andrés Tovar, el ex esposo de la actriz Claudia Martin, que todos salieron a lincharla. Por su parte, Karla Panini, solita salió a hablar y dar su opinión sobre esa relación.

De parte del público, parece que la historia de amor entre los actores les resulta muy interesante porque se sigue comentando y mucho. De hecho, las redes sociales están que estallan y al acecho de ir por más. ¿Por qué?

No se guardó nada: Karla Panini opinó sobre Maite Perroni

Sin dudas, esta decisión de salir a hablar solita y no guardarse nada que tomó Karla Panini sobre la relación de Maite Perroni con Andrés Tovar, es porque la actriz mexicana se comparó y recordó que en un momento de su vida vivió una situación similar.

La propia Panini decidió romper el silencio y compartió su opinión sobre los hechos que la llevaron a ser catalogada como “la maestra” de Perroni en un video: “Fíjate que ni yo tampoco sé. Creo que se portó mal. Creo que anduvo portándose mal igual que una servidora… Entonces, no sé”, declaró Karla.

Vale destacar que dicho video fue difundido entre varias cuentas y plataformas como Twitter y TikTok, y como era de esperarse, generó miles de reacciones entre los internautas:

“No pues guau”, “Felicitando a la Perroni por su gracia” y “México sigue dolido por tu traición, Panini”, fueron algunos de los miles de comentarios que se destacaron.

El amor: Maite Perroni y Andrés Tovar

Asimismo, a pesar de los dimes y diretes, luego de las declaraciones de Karla Panini, la actriz y cantante Maite Perroni también ha salido a dejar más que claro cómo fue que su relación comenzó con Andrés Tovar una vez que culminó su matrimonio con Claudia Martin.

Cansada de que la juzguen, aclaró que algún día saldrá a contar todo. Sin embargo, por el momento prefiere enfocarse en las cosas buenas que le suceden y entre ellas, es disfrutar de este nuevo amor.

No obstante, finalizó aclarando en la publicación donde se hizo oficial su romance: “Las cosas no fueron como se contaron y no queremos ser parte de este circo mediático (…), Somos amigos desde hace 20 años y este año nos encontramos con que estábamos viviendo el mismo proceso: cada uno se encontraba en duelo por haber terminado una relación sentimental”, explicó Maite.

¿A ti te gusta esta relación? Hasta el ex marido dio su opinión sobre su nuevo novio.